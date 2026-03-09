ABD Başkanı Donald Trump, Avustralya’da bulunan İran Milli Kadın Futbol Takımı oyuncularının durumuyla ilgili dikkat çeken bir çağrı yaptı.

Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda Avustralya Başbakanı Anthony Albanese’ye seslenerek, İranlı kadın futbolcuların ülkelerine geri gönderilmemesi gerektiğini belirtti. Trump paylaşımında, “Avustralya, İran Milli Kadın Futbol Takımı'nın muhtemelen öldürülecekleri İran’a geri gönderilmesine izin vererek büyük bir insani hata yapıyor” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, Avustralya hükümetine sporculara iltica hakkı verilmesi çağrısında bulunarak, bu adım atılmadığı takdirde ABD’nin oyuncuları kabul edebileceğini söyledi.

MARŞ PROTESTOSU SONRASI KRİZ

İran Milli Kadın Futbol Takımı oyuncuları, Avustralya’da düzenlenen Kadınlar Asya Kupası’ndaki bir karşılaşma öncesinde İran milli marşı okunurken sessiz kalarak protesto gerçekleştirmişti. Bu durum İran’da tepkilere yol açmıştı.

İlk protestonun ardından sonraki maçlarda milli marşı okumaya başlayan futbolcuların, son karşılaşmalarının ardından yetkililerden güvenlik talebinde bulunduğu bildirildi.

BAZI OYUNCULAR İLTİCA TALEBİNDE BULUNDU

İranlı futbolculardan 5’inin kafileden ayrılarak iltica başvurusunda bulunduğu ve polis tarafından güvenli bir noktaya götürüldüğü ifade edildi.

Oyuncuların İran’a geri gönderilip gönderilmeyeceği tartışmaları sürerken, İran’ın eski veliaht prensi Rıza Pehlevi de Avustralya hükümetine sporculara iltica hakkı verilmesi çağrısında bulunmuştu.

Öte yandan Trump yönetimi Aralık 2025’te aldığı kararla İran vatandaşlarının ABD’ye seyahatini yasaklayan bir kararnameye imza atmıştı.