İran, ABD’nin Basra Körfezi’ne olası bir askeri müdahalesine karşı caydırıcılık oluşturmak amacıyla Gadir sınıfı mini denizaltılarını devreye alıyor. Körfez’de muhtemel bir operasyon durumunda kullanılmak üzere konuşlandırılan bu denizaltılar, klasik anlamda bir güç aracı olmaktan ziyade, Basra Körfezi’nin sığ ve dar jeopolitik yapısından faydalanmaya dayalı bir stratejinin parçası olarak öne çıkıyor.

Army Recognition tarafından yapılan habere göre yaklaşık 30 kadar olduğu tahmin edilen Gadir sınıfı mini denizaltılar, büyük çaplı operasyonel üstünlük sağlamaktan çok, düşman unsurlarının müdahale araçlarını engelleme işleviyle öne çıkmaktadır. Bu yönüyle bir saldırı senaryosunun açık kaynağı olmaktan ziyade, ortaya çıkmak, saldırmak ve kaybolmak üzere gizli bir kıyı pusu aracı olarak tasarlanmıştır.

Silah kapasitesi bakımından ise sade bir yapıya sahip denizaltılar, 2 adet 533 mm torpido ve sınırlı mühimmat taşımaktadır. Denizaltıların ayrıca düşman fark etmeden mayın döşeme ve toplama ile askeri personeli gizlice konuşlandırma yeteneğine sahip olduğu değerlendirilmektedir.

Army Recognition’un haberine göre Gadir sınıfı mini denizaltılar, torpido, deniz mayını ve denizaltıdan fırlatılan füze sistemlerine sahiptir. Su üstünde yaklaşık 117 ton, su altında ise 125 ton ağırlığa sahip olması ve küçük boyutu denizaltılara manevra kolaylığı sağlamaktadır. Olası bir temas durumunda, büyük denizaltılar, Körfez’deki adalar, kanallar, enerji altyapısı ve yoğun ticari gemi trafiğinin yol açtığı akustik kirlilik nedeniyle hareket sorunu yaşayabileceği varsayımında; bu durum, Gadir tipi denizaltılar açısından stratejik bir avantaj sağlayabilecektir.

Diğer taraftan bu denizaltılar, Basra Körfezi’nin doğal özelliklerinden kaynaklanan ek zorluklarla da baş etmek durumundadır. Körfezin tuzluluk oranının oldukça yoğun olması ve sıcak su koşulları denizaltıların, ses yalıtımını bozarak aktif ve pasif sonar sistemine zarar verebilmektedir. Tuzun yarattığı tahribat sürekli bakım-onarım faaliyetlerini gerekli kılmaktadır. Ayrıca dizel-elektrik tahrik sistemi batarya gücüne bağımlı olduğundan, menzil ve taşıma kapasitesi sınırlıdır. Bu da daha uzak hedeflere müdahale kabiliyetini kısıtlar.