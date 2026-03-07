“SALDIRILAR SADECE İRAN’I HEDEF ALMIYOR”

Muhammet Hasan Habibullahzade, bölgedeki gerilime ilişkin yaptığı açıklamada İsrail ve ABD’nin saldırılarının yalnızca İran’a yönelik olmadığını, Orta Doğu’nun tamamını etkileyebilecek bir planın parçası olduğunu öne sürdü.

Millet Haber Ajansı’na konuşan İran’ın Ankara Büyükelçisi, bölgedeki gelişmeleri değerlendirerek İsrail’in İran’dan sonra başka ülkeleri de hedef alabileceğini savundu.

“İSRAİL’İN SONRAKİ HEDEFİ TÜRKİYE OLABİLİR”

Habibullahzade, İsrail’in bölgede daha geniş bir strateji yürüttüğünü ileri sürerek şu iddiada bulundu:

“İran zayıflar ya da yenilirse İsrail ve ABD bölgedeki başka ülkeleri de hedef alacaktır. Türkiye de bu hedeflerden biri olabilir.”

Büyükelçi, İsrail’in Orta Doğu’da etnik ve mezhepsel ayrılıkları körüklediğini savunarak bölgede kaos yaratılmak istendiğini öne sürdü.

“SAVAŞI BEKLİYORDUK”

Habibullahzade, İran’ın bir süredir askeri gerilim ihtimaline hazırlıklı olduğunu belirterek, geçmişte yapılan diplomatik görüşmelerin sonuçsuz kaldığını söyledi.

İran’ın barış için müzakere yürüttüğünü savunan büyükelçi, ancak İsrail’in bu süreci sabote ettiğini iddia etti. Habibullahzade ayrıca İran lideri Ali Hamaney’in İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini ileri sürdü.

TRUMP’A TEPKİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın “İran bize saldıracaktı” şeklindeki açıklamalarına da tepki gösteren İranlı diplomat, bu iddianın gerçeği yansıtmadığını savundu.

Habibullahzade, İran’ın müzakere masasında olduğunu belirterek ABD ve İsrail’i savaşı başlatmakla suçladı.

“KÖRFEZ ÜLKELERİNE SALDIRMIYORUZ”

Büyükelçi, İran’ın Körfez ülkelerine yönelik saldırı düzenlediği yönündeki eleştirileri de reddetti. Habibullahzade, İran’ın hedefinin Körfez ülkeleri değil bu ülkelerde bulunan ABD üsleri olduğunu öne sürdü.

TÜRKİYE’YE FÜZE İDDİALARINI REDDETTİ

Son günlerde gündeme gelen Türkiye’ye İran’dan füze atıldığı iddialarına da değinen Habibullahzade, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Büyükelçi, İran’ın Türkiye’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye topraklarına füze fırlatmadık. Türkiye bizim dost ve komşu ülkemizdir. Egemenliğine saygı duyuyoruz.”

Habibullahzade ayrıca söz konusu iddiaların İsrail tarafından iki ülke arasındaki ilişkileri bozmak amacıyla ortaya atıldığını savundu.