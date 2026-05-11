İsrail'in Kanal 14 televizyonu, Netanyahu-Trump görüşmesinin, İsrail'in her türlü senaryoya yönelik hazırlık yaptığı bir ortamda gerçekleştiğini savundu.

Haberde, İran'ın taslağa yanıtını arabulucular yoluyla iletmesinin ardından Netanyahu ile Trump arasında bir görüşme gerçekleştirileceği ileri sürüldü.

ABD'nin İran'la bir uzlaşma sağlamaya yönelik çabalarının sürdüğü kaydedilen haberde, güvenlik konusundaki gerginliklerin gölgesinde yapılacak Netanyahu-Trump görüşmesinin "önemli" olduğu iddia edildi.

İsrail basını, ABD Başkan Trump'ın, Netanyahu'ya, İran'ın elindeki yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılması konusunda taviz vermeyeceği taahhüdünde bulunduğunu öne sürmüştü.

İran basını, Tahran yönetiminin, saldırıların sonlandırılması için ABD'nin önerdiği taslağa yanıtını arabuluculara ilettiğini aktarmıştı.