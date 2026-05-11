Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman katıldığı bir etkinlikte kendisine yöneltilen adaylık sorusuna yanıt verdi.

FİKRET ORMAN: 'MECBUR KALIRSAK YAPACAK BİR ŞEY YOK'

Beşiktaş'a yeniden başkan adayı olup olmayacağı konusunda açıklamalarda bulunan Fikret Orman, "Beşiktaş'ın başında bir yönetim kurulu var ve seçileli bir sene oldu. O günün şartlarında karar veririz ama gençlerin önünü açmamız lazım. Biz de yaşlanıyoruz, bizim de biraz kendimize vakit ayırmamız lazım. Ama mecbur kalırsak yapacağımız bir şey yok." diye konuştu.

Fikret Orman bu sözleriyle başkanlık için açık kapı bıraktı.