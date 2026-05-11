Barcelona tarihte bir ilke imza attı: El Clasico’da Real Madrid’i yenip şampiyon oldular
Barcelona, sahasında Real Madrid’i 2-0 mağlup ederek LaLiga’da bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve tarihinde bir ilke imza attı.İbrahim Doğanoğlu
Camp Nou’da oynanan karşılaşmada Barcelona’nın ilk golü 9. dakikada Marcus Rashford’un frikikten attığı şık golle geldi.
18. dakikada Ferran Torres farkı ikiye çıkararak skoru 2-0’a getirdi.
İlk yarısı 2-0 sona eren mücadelede ikinci yarıda gol sesi çıkmadı ve Barcelona sahadan galip ayrıldı. Öte yandan milli futbolcumuz Arda Güler, sakatlığı sebebiyle müsabakada yer almadı.
Hansi Flick’in öğrencileri bu sonuçla 91 puana ulaşarak Real Madrid ile arasındaki puan farkını 14’e çıkardı ve LaLiga’da şampiyonluğunu ilan etti.
Tarihte ilk kez El Clasico galibiyetiyle şampiyonluğunu garantileyen Barcelona, toplamda 29. lig şampiyonluğuna ulaştı.
Maç öncesinde Camp Nou’da taraftarların hazırladığı koreografi ise büyük beğeni topladı.
Hansi Flick, takımdaki ilk sezonunda Barcelona ile LaLiga şampiyonluğu yaşarken, Katalan ekibiyle 2 İspanya Süper Kupası ve 1 İspanya Kupası da kazandı.
Öte yandan Barcelona, geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale kadar yükselmiş ancak Inter Milan’a elenmişti. Bu sezon ise yine yarı finalde Atletico Madrid karşısında turnuvaya veda etti.