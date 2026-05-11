OLAYLAR

330 - Konstantinopolis (İstanbul), Roma İmparatorluğunun resmi başkenti oldu. Daha önce Byzantion denen bu kente, törenle "Yeni Roma" adı verildi ama daha çok Konstantinopolis adı kullanılacaktır.

868 - Bilinen en eski kalıp baskı kitap Elmas Sutra Çin'de basıldı.

1811 - "Siyam ikizleri" diye anılacak olan Chang Bunker ve Eng Bunker kardeşler doğdu. Karınlarından yapışık olan ikizler, yüz binde bir görülen bu doğumun isim babası oldular. 63 yaşında öldüler ve 18 çocukları oldu.

1812 - Birleşik Krallık Başbakanı Spencer Perceval, Avam Kamarası'nda cinnet geçiren iş insanı John Bellingham tarafından vurularak öldürüldü.

1858 - Minnesota, Amerika Birleşik Devletleri'ne katıldı.

1867 - Lüksemburg, Fransa'dan bağımsızlığını kazandı.

1920 - Mustafa Kemal Paşa, İstanbul'daki Divan-ı Harp tarafından idama mahkûm edildi.

1924 - Gottlieb Daimler ve Karl Benz şirketleri birleşerek, Mercedes-Benz şirketini oluşturdular.

1927 - Akademi Ödülleri'ni dağıtan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi kuruldu.

1938 - Atatürk, çiftliklerini ve taşınmazlarını ulusa bağışladı.

1939 - II. Dünya Savaşı sırasında Moğolistan - Mançurya sınırında Halhin Gol Muharebesi başladı.

1946 - Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün CHP Tüzüğü'nde yer alan "Millî Şef" ve "Değişmez Genel Başkan" unvanları kaldırıldı.

1949 - Siyam, adını resmen Tayland olarak değiştirdi.

1949 - İsrail, Birleşmiş Milletler örgütüne katıldı.

1960 - Nazi savaş suçlusu Adolf Eichmann, Buenos Aires'te bir Mossad ekibi tarafından kaçırıldı.

1960 - İlk kez doğum kontrol hapı piyasaya verildi.

1961 - Yassıada'da Anayasa'yı ihlal davası başladı.

1963 - Başbakan İsmet İnönü, 'Kürt sorunu'nun tehlike oluşturmadığını söyledi.

1967 - Yunan iktisatçı ve sosyalist siyasetçi Andreas Papandreu, Yunan askeri cuntası tarafından Atina'da hapsedildi.

1981 - 20 Şubat 1980'de Malatya Doğanşehir Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Başkanı Hasan Doğan'ı öldüren sağ görüşlü militan Cengiz Baktemur, ölüm cezasına çarptırıldı.

1985 - Birmingham City FC ile Leeds United arasında Birmingham'da yapılan futbol maçı sırasında yangın çıktı: 40 kişi öldü, 150 kişi yaralandı.

1987 - Eski Alman Schutzstaffel subayı ve Gestapo üyesi "Lyon Kasabı" olarak da bilinen Klaus Barbie, II. Dünya Savaşı sırasında işlediği suçlardan dolayı Fransa'nın Lyon kentinde yargılanmaya başladı.

1987 - Baltimore Maryland'de, ilk kalp-akciğer nakli gerçekleştirildi.

1988 - Britanya Gizli İstihbarat Servisi görevlisiyken Sovyetler Birliği hesabına casusluk yaptığı ortaya çıkınca bu ülkeye iltica eden Kim Philby, 76 yaşında Moskova'da öldü.

1997 - IBM'in süper bilgisayarı Deep Blue, gelmiş geçmiş en büyük satranç ustası olarak kabul edilen Gary Kasparov'u yendi.

2008 - 4. Türkiye Grand Prix'ini, üst üste 3.kez Felipe Massa kazandı.

2013 - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde arka arkaya iki patlama oldu. Patlamada 52 kişi hayatını kaybederken, 150'nin üzerinde kişi de yaralandı.

DOĞUMLAR

1680 - Ignaz Kögler, Alman Cizvit ve misyoner (ö. 1746)

1720 - Baron Münchausen, Alman yazar (ö. 1797)

1752 - Johann Friedrich Blumenbach, Alman hekim, doğa bilimci, fizyolog ve antropolog (ö. 1840)

1810 - Grigori Gagarin, Rus ressam, Tümgeneral ve yönetici (ö. 1893)

1824 - Jean-Léon Gérôme, Fransız ressam ve heykeltıraş (ö. 1904)

1835 - Kārlis Baumanis, Letonyalı söz yazarı (ö. 1905)

1852 - Charles Warren Fairbanks, Amerika Birleşik Devletleri'nin yirmi altıncı başkan yardımcısıdır (ö. 1918)

1881 - Theodore von Kármán, Macar fizikçi (ö. 1963)

1888 - Irving Berlin, Amerikalı besteci ve şarkı sözü yazarı (ö. 1989)

1889 - Burhan Felek, Türk gazeteci ve yazar (ö. 1982)

1889 - Paul Nash, bir İngiliz manzara ressamı, sürrealist ve savaş sanatçısı (ö. 1946)

1890 - Helge Løvland, Norveçli dekatloncu (ö. 1984)

1894 - Martha Graham, Amerikalı modern dansçı ve koreograf (ö. 1991)

1895 - Jiddu Krishnamurti, Hindistan asıllı düşünür, konuşmacı ve yazar (ö. 1986)

1904 - Salvador Dali, İspanyol sürrealist ressam (ö. 1989)

1911 - Hermann Behrends, Alman avukat, SS-Gruppenführer ve Polis Korgenerali Yükses SS ve Sırbistan, Karadağ ve Sancak (bölge) Polis lideri (ö. 1948)

1916 - Camilo José Cela, İspanyol yazar (ö. 2002)

1918 - Richard Feynman, Amerikalı fizikçi (ö. 1988)

1918 - Mrinalini Sarabhai, Hint dansçı (ö. 2016)

1920 - İzzet Özilhan, Türk sanayici ve iş insanı (ö. 2014)

1920 - Nezihe Araz, Türk yazar ve gazeteci (ö. 2009)

1924 - Antony Hewish, İngiliz fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 2021)

1925 - Max Morlock, Alman futbolcu (ö. 1994)

1928 - Yaacov Agam, İsrailli heykeltıraş (op sanatı ve kinetik sanat eserleri veren)

1930 - Edsger Dijkstra, Hollandalı bilgisayar mühendisi (ö. 2002)

1933 - Louis Farrakhan, Amerikalı müslüman bir vaiz ve siyasi aktivist

1940 - Frans Molenaar, Hollandalı moda tasarımcısı (ö. 2015)

1941 - Eric Burdon, İngiliz vokalist

1941 - François Labande, Fransız dağcı, çevreci ve yazar (ö. 2025)

1943 - Nancy Greene Raine, Kanadalı kayakçı

1945 - Şirin Cemgil, Türk hukukçu ve 1968 kuşağının gençlik hareketinin öncülerinden (ö. 2009)

1946 - Jürgen Rieger, Alman avukat ve Neo-Nazi siyasetçi (ö. 2009)

1950 - Gary Alan Fine, Amerikalı sosyolog

1950 - Jeremy Paxman, İngiliz gazeteci, yazar ve TV sunucusu

1954 - John Gregory, İngiliz futbol teknik direktörü, eski futbolcudur

1954 - Hasan Mezarcı, Türk siyasetçi ve din adamı

1955 - Nihat Hatipoğlu, Türk akademisyen ve ilâhiyatçı

1959 - Didier Guillaume, Fransız siyasetçi (ö. 2025)

1963 - Natasha Richardson, Britanyalı oyuncu (ö. 2009)

1966 - Christoph Schneider, Alman baterist

1966 - Ümit Kocasakal, Türk hukukçu

1967 - Alberto García Aspe, Meksikalı millî futbolcudur

1968 - Ana Jara Velásquez, Perulu avukat ve politikacı

1970 - Ferhat Göçer, Türk şarkıcı ve tıp doktoru

1973 - Charlotta Jonsson, İsveçli oyuncu

1976 - Kardinal Offishall, Kanadalı hip hop şarkıcısı ve yapımcı

1976 - İzzet Ulvi Yönter, Türk siyasetçi, iktisatçı ve tarihçi

1977 - Pablo Gabriel García, Uruguaylı millî futbolcu ve teknik direktördür

1977 - Bobby Roode, Kanadalı profesyonel güreşçi

1978 - Laetitia Casta, Fransız model ve oyuncu

1978 - Ece Erken, Türk sunucu ve oyuncu

1978 - Perttu Kivilaakso, Finlandiyalı çellist

1981 - Lauren Jackson, Avustralyalı profesyonel basketbolcudur

1981 - Nadiya Savçenko, Ukraynalı siyasetçi

1982 - Cory Monteith, Kanadalı oyuncu ve şarkıcı (ö. 2013)

1982 - Gilles Guillain, Kolombiya asıllı Fransız oyuncu

1983 - Steven Sotloff, İsrail asıllı Amerikalı gazeteci (ö. 2014)

1983 - Holly Valance, Avustralyalı model ve oyuncu

1984 - Andrés Iniesta, İspanyol futbolcu

1984 - İlker Kaleli, Türk dizi ve sinema oyuncusu

1986 - Abou Diaby, Fransız eski futbolcudur

1986 - Miguel Veloso, Portekizli futbolcudur

1988 - Blac Chyna, Amerikalı model ve girişimci

1989 - Giovani dos Santos, Meksikalı futbolcu

1992 - Thibaut Courtois, Belçikalı millî kaleci

1992 - Pablo Sarabia, İspanyol futbolcudur

1993 - Tara İmad, Mısırlı manken

1993 - Maurice José Harkless, Amerikalı profesyonel basketbolcu

1994 - Courtney Williams, Amerikalı profesyonel basketbolcu

1995 - Shira Haas, İsrailli aktris

1995 - Nilüfer Yanya, İngiliz şarkıcı

1997 - Lana Condor, Amerikalı aktris ve YouTuber

1998 - Görkem Doğan, Türk basketbolcu

1999 - Sabrina Carpenter, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu

2000 - Yuki Tsunoda, Japon yarış pilotu

2003 - Fermín López, İspanyol futbolcu

ÖLÜMLER

912 - VI. Leon, Bizans imparatoru (d. 866)

1610 - Matteo Ricci, İtalyan Cizvit misyoneri ve bilim insanı. Dinlerarası diyalogun öncilerindendir (d. 1552)

1655 - İbşir Mustafa Paşa, Osmanlı devlet adamı (d. 1607)

1812 - Spencer Perceval, İngiliz hukukçu ve devlet adamı (d. 1762)

1837 - Pierre Darcourt, 1955'ten önce Belçikalı ilk uzun yaşayan insan (d. 1729)

1849 - Otto Nicolai, Alman opera bestecisi ve orkestra şefi (d. 1810)

1871 - John Herschel, İngiliz matematikçi, gök bilimci ve kimyager (d. 1792)

1916 - Karl Schwarzschild, Alman fizikçi (d. 1873)

1916 - Max Reger, Alman besteci, piyanist, orgcu, orkestra şefi ve öğretmen (d. 1873)

1927 - Juan Gris, İspanyol ressam ve heykeltıraş (d. 1887)

1947 - Frederic Goudy, Amerikalı grafik tasarımcısı ve eğitmen (d. 1865)

1948 - Hamâmîzâde İhsan Bey, Türk şair ve fıkra yazarı (d. 1885)

1954 - Sait Faik Abasıyanık, Türk öykü yazarı (d. 1906)

1960 - John D. Rockefeller Jr., Amerikalı iş insanı (d. 1874)

1962 - Hans Luther, Alman siyasetçi (d. 1879)

1963 - Herbert Spencer Gasser, Amerikalı fizyolog (d. 1888)

1973 - Grigori Kozintsev, Sovyet sinema yönetmeni (d. 1905)

1976 - Alvar Aalto, Fin mimar (d. 1898)

1981 - Bob Marley, Jamaikalı gitarist ve şarkıcı (d. 1945)

1981 - Odd Hassel, Norveçli kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1897)

1985 - Chester Gould, Amerikalı bir karikatürist (d. 1900)

1988 - Kim Philby, İngiliz casus (d. 1912)

1991 - Jusuf Hatunić, Bosna-Hersekli futbolcu (d. 1950)

1996 - Ademir, Brezilyalı futbolcu (d. 1922)

1997 - Yusaku Kamekura, Japon grafik tasarımcı (d. 1915)

2000 - Faruk Kenç, Türk film yönetmeni (d. 1910)

2001 - Douglas Adams, İngiliz bilimkurgu yazarı (d. 1952)

2001 - Klaus Schlesinger, Alman yazar ve gazeteci (d. 1937)

2015 - Sami Hoştan, Türk Susurluk davası hükümlüsü ve Ergenekon davası sanığı (d. 1947)

2015 - Isobel Varley, Guinnes Rekorlar Kitabı'nda dünya dövme rekortmeni olarak yer alan İngiliz kadın (d. 1937)

2017 - Alexander Bodunov, Sovyet-Rus buz hokeyi oyuncusu ve çalıştırıcı (d. 1952)

2017 - Mark Colvin, İngiltere doğumlu Avustralyalı gazeteci ve radyocu (d. 1952)

2017 - Clelio Darida İtalyan hristiyan demokrat siyasetçi (d. 1927)

2017 - İbrahim Erkal, Türk şarkıcı, söz yazarı, besteci ve oyuncu (d. 1966)

2017 - Elisabet Hermodsson, İsveçli yazar, şair, besteci ve sanatçı (d. 1927)

2018 - Gérard Genette, Fransız yazın kuramcısı (d. 1930)

2018 - Mehmed Niyazi Özdemir, Türk tarihçi ve yazar (d. 1942)

2018 - Ulla Sallert, İsveçli aktris ve şarkıcı (d. 1923)

2019 - Hector Busby, Yeni Zelandalı girişimci, mühendis ve gezgin (d. 1932)

2019 - Gianni De Michelis, İtalyan siyasetçi (d. 1940)

2019 - Peggy Lipton, Amerikalı oyuncu (d. 1946)

2019 - Pua Magasiva, Samoa doğumlu Yeni Zelandalı oyuncu ve radyocu (d. 1980)

2019 - Silver King, Meksikalı profesyonel güreşçi (d. 1968)

2020 - Francisco Javier Aguilar, İspanyol profesyonel futbolcu (d. 1949)

2020 - Alberto Carpani, İtalyan şarkıcı, DJ ve müzik yapımcısı (d. 1956)

2020 - Ann Katharine Mitchell, İngiliz kriptolog ve psikolog (d. 1922)

2020 - Roland Povinelli, Fransız siyasetçi (d. 1941)

2020 - Jerry Stiller, Amerikalı komedyen ve aktör (d. 1927)

2021 - Norman Lloyd, Amerikalı aktör, dublaj sanatçısı, film yapımcısı ve yönetmeni (d. 1914)

2021 - Buddy Van Horn, Amerikalı dublör ve film yönetmeni (d. 1928)

2021 - Vladislav Yegin, Rus profesyonel buz hokeyi oyuncusu (d. 1989)

2022 - Şirin Ebu Akile, Filistinli gazeteci (d. 1971)

2022 - Sam Basil, Papua Yeni Gineli siyasetçi ve yönetici (d. 1969)

2023 - Ana Paula Borgo, Brezilyalı voleybolcu (d. 1993)

2025 - Robert Benton, Amerikalı senarist ve yönetmen (d. 1932)

2025 - Aidan Chambers, İngiliz yazar (d. 1934)

2025 - Alena Veselá, Çek müzisyen, akademisyen ve eğitimci (d. 1923)