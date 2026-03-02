Gökyüzü meraklılarını heyecanlandıran doğa olaylarından biri olan tam Ay tutulması yarın gerçekleşecek. Tutulma sırasında Ay, Dünya’nın gölgesine girerek kızıl ve bakır tonlarında görünecek. Bu nedenle bilim insanları ve astronomi çevreleri bu olayı “Kanlı Ay” olarak adlandırıyor.

Tam Ay tutulması sırasında Güneş, Dünya ve Ay aynı hizaya geliyor. Dünya’nın gölgesi Ay’ın üzerine düştüğünde, Ay tamamen kararmak yerine atmosferden süzülen ışık nedeniyle kırmızımsı bir renge bürünüyor. Bu görüntü halk arasında “Kanlı Ay” olarak biliniyor.

Uzmanlara göre tutulma, Türkiye dahil Avrupa, Asya ve Afrika’nın büyük bölümünden çıplak gözle izlenebilecek. Gözlem için teleskop ya da özel ekipman gerekmiyor, açık havada ve ışık kirliliğinin az olduğu bölgelerde tutulma daha net görülebilecek.

Bilim insanları, tutulmanın gökyüzü olayları arasında en etkileyici görüntülerden biri olduğunu belirterek, meraklıların hava durumunu takip ederek izleme yapmasını öneriyor.