İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde bir lise öğrencisinin bıçaklı saldırısına uğrayan öğretmenlerden biri hayatını kaybetti. Olayın ardından eğitim sendikaları tepki olarak iş bırakma kararı aldı.

Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören 11. sınıf öğrencisi F.S.B. (17), henüz bilinmeyen bir nedenle öğretmenler Fatma Nur Çelik (44) ve Z.A. (52) ile öğrenci S.K.’yi (15) bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer öğretmen ve öğrencinin tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Saldırıyı gerçekleştiren öğrenci ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sendikalar iş bırakma kararı aldı

Yaşanan olayın ardından eğitim sendikaları tepki olarak yarın iş bırakma kararı aldıklarını açıkladı. Sendikalar, okullarda güvenlik sorunlarının arttığını belirterek gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

MEB soruşturma başlattı

Milli Eğitim Bakanlığı, olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, olayın tüm yönleriyle incelendiği ve eğitim müfettişlerinin görevlendirildiği bildirildi.

Açıklamada, hayatını kaybeden öğretmen için başsağlığı dilekleri iletilirken, okulda öğrencilere yönelik rehberlik ve psikolojik destek çalışmalarının başlatıldığı ifade edildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de yaptığı açıklamada, yaşanan olayın eğitim camiasını derinden sarstığını belirterek hayatını kaybeden öğretmen için taziye mesajı yayımladı.