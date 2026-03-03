Sözcü TV yayınından sonra bazı kesimlerin hedefi haline gelen gazeteci Özlem Gürses tehdit edildiğini açıkladı

Gürses, "Bu insanları muhatap almayın diyorsunuz ama ölümle tehdit ediliyorum, telefon numaram servis ediliyor. Beni arayıp 80 yaşındaki anneme tecavüz etmekle tehdit eden IŞİD görünümlü adamlarla muhatap oluyorum" açıklamasını yaptı.

AVUKATIM ERSAN BARKIN GEREĞİNİ YAPIYOR

Küfür ve tehditlere karşı sessiz kalmadığını belirten Gürses avukatı Ersan Barkın aracılığı ile hepsine tek tek suç duyurusunda bulunduklarını aktardı.

'KORUMA TALEP ETTİM'

Yaşananlardan sonra koruma talep ettiğini söyleyen Gürses, "Koruma talep ettim, yüce Türk Devleti bu şekilde ölüm tehditleri ile yaşamak durumunda kalan bir kadına koruma tahsis edecektir diye düşünüyorum" dedi.

Yaşananları kayda geçsin diye aktardığını belirten Gürses, "Ne mesleğimden vazgeçerim ne inandıklarımdan... İnandığım şey ne ise onu her koşulda her mecrada söylemeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.