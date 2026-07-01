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Kaynak: AA

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ABD ve İsrail yönetimine yönelik çok sert ifadeler kullandı. İran halkını veya liderlerini hedef alacak her türlü tehdide anında ve en güçlü şekilde karşılık verileceğini belirten Arakçi, İslamabad Mutabakat Zaptı şartlarının net ve kamuoyuna açık olduğunu hatırlattı.

Bakan Arakçi, Washington yönetimine çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"ABD Başkanı, Tel Aviv'deki 'evcil hayvanlarını' susturmaya karar verdi. Eğer efendilerini görmezden gelirlerse, İran onlara ders verecektir."

Bölgede gerilim tırmanırken, gün içinde öne çıkan diğer kritik gelişmeler kronolojik olarak şu şekilde sıralandı:

12.20: Hürmüz Boğazı'nda Gemi Kazası: İran tarafından belirlenen rotanın dışına çıkan bir konteyner gemisinin karaya oturduğu ve seyrine devam edemediği bildirildi.

08.59: Polise Silahlı Saldırı: İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan-Beluçistan eyaletinde bir polis memuru, uğradığı silahlı saldırı neticesinde yaşamını yitirdi.

07.57: "Nükleer Haklarımız Müzakere Edilemez": İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ülkesinin füze programı ve askeri kapasitesinin tartışmaya kapalı olduğunu vurguladı. Uranyum zenginleştirmenin meşru hakları olduğunu söyleyen Galibaf, ABD'yi mutabakat hükümlerine uymaya çağırarak, "Mantığın dilinin etkisiz kaldığı durumda gücün dili devreye girer" dedi.

01.36: ABD'den Açıklamalara Tepki: ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, barış görüşmeleri sürerken İranlı yetkililerin "barış görüşmesi yok" yönündeki beyanatlarını "sinir bozucu" olarak nitelendirdi.

00.13: Katar'da Kritik Diploması Trafiği: Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile bir araya gelerek ABD-İran müzakerelerindeki son durumu değerlendirdi.

23.13: "Petrolü Yüzde 20 Daha Pahalı Satıyoruz": İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin petrol satışına yönelik yaptırımları askıya alması hakkında konuşarak, "Petrol yaptırımları kaldırıldı ve petrolü yüzde 20 daha pahalı satıyoruz" açıklamasında bulundu.