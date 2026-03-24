ABD ile İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaşta, İsrail'in enerji hatlarını hedef alması sonrası hem Türkiye'de hem de dünyada enerji fiyatlarında artışlar meydana geliyor.

Son olarak İsrail'in, dünyanın en büyük gaz sahası Güney Pars'ı hedef aldığı duyuruldu.

Bloomberg'te yer alan haberde; 18 Mart tarihinde İsrail’in İran’daki Güney Pars gaz sahasına düzenlediği saldırının ardından İran’dan Türkiye’ye yönelik doğal gaz akışının kesildiği öne sürüldü.

BAKAN'DAN İDDİALARA YANIT

Konuya ilişkin açıklamalar yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, söz konusu iddia hakkında, "Öyle bir şey yok. Doğal gaz arzında sıkıntı yok. Depolama tesisleri yüzde 71 dolu" ifadelerini kullandı.