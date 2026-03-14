İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı hakkında yaptığı açıklamalara sert sözlerle yanıt verdi.

Arakçi, ABD’nin bölgede yaşanan gerilim karşısında boğazın güvenliğini sağlamak için diğer ülkelere başvurduğunu savunarak, “ABD şimdi Hürmüz Boğazı’nı güvenli hale getirmek için diğer ülkelere, hatta Çin’e bile yalvarıyor” ifadelerini kullandı

Arakçi, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda şunları belirtti:

"Övülen ABD güvenlik şemsiyesinin delik deşik olduğu ve caydırmak yerine sorunlara davetiye çıkardığı ortaya çıktı.

ABD şimdi Hürmüz Boğazı'nı güvenli hale getirmek için diğer ülkelere, hatta Çin'e bile yalvarıyor.

İran, kardeş komşularını yabancı saldırganları sınır dışı etmeye çağırıyor; zira bu ülkelerin tek kaygısı İsrail."

"HÜRMÜZ BOĞAZI KONTROL ALTINDA"

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tangsiri de Hürmüz hakkında bir paylaşım yaptı.

İranlı komutan, sosyal medya platformu X hesabından paylaştığı mesajda şunları belirtti:

"Amerikalılar, İran donanmasını imha ettiklerini iddia ettiler. Ardından petrol tankerlerine koruma sağladıklarını iddia ettiler. Şimdi ise başkalarından takviye istiyorlar.

Şunu hatırlatırız ki Hürmüz Boğazı hala askeri olarak kapatılmış değil. Yalnızca kontrol ediliyor."