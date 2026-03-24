Devrim Muhafızları bünyesindeki Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Ali Abdullahi, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran basınına yansıyan açıklamalarda Abdullahi, ABD’nin bölgede “bataklığa saplandığını” ileri sürdü.

'TRUMP GERİ ADIM ARAYIŞINDA'

Donald Trump’ın sahadaki gelişmeler sonrası hedeflerine ulaşamayacağını gördüğünü iddia eden Abdullahi, “Trump, sahadaki gerçekleri ve hedeflerinin gerçekleşmeyeceğini anladıktan sonra savaştan çıkmak için bazı ülkelerin liderlerine sığındı” ifadelerini kullandı.

Abdullahi, bu durumu İran açısından “iftihar” olarak nitelendirerek ABD’nin geri adım atmaya çalıştığını savundu.

'SALDIRI PLANI BAŞARISIZ OLDU' İDDİASI

İranlı komutan, ABD ve İsrail’in İran’a karşı kapsamlı bir savaş başlattığını öne sürdü. İlk aşamada İran lideri ve üst düzey komutanlara yönelik suikast planlandığını iddia eden Abdullahi, bu girişimlerle ülkenin kısa sürede devrilmesinin hedeflendiğini ileri sürdü.

Abdullahi, İran’ın halkı ve silahlı kuvvetleriyle birlikte bu sürece karşı koyduğunu ve ABD’yi geri adım atmaya zorladığını söyledi.