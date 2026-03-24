ABD Başkanı Trump dün yaptığı açıklamada İran ile ‘oldukça verimli’ görüşmeler yaptığını iddia ederek Hürmüz Boğazı konusundaki tehdidinden geri adım attı. Trump, İran’ın enerji altyapısına yönelik saldırıları 5 gün ertelediğini söyledi. Trump, daha önce yaptığı açıklamada İran’ın Hürmüz Boğazı’nı açması için 48 saat süre verdiğini belirterek açılmaması durumunda İran’ın enerji altyapısına saldıracağını söylemişti.

Trump, saldırıları erteleme kararı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada ise “Çok güçlü görüşmeler yaptık. Nereye varacağını göreceğiz. Neredeyse tüm noktalarda anlaşmaya vardık diyebilirim. Görüşmeleri Witkoff ve Kushner yaptı” dedi. Trump, İran’dan kiminle görüştüğünü söylemezken söz konusu kişinin Mücteba Hamaney olmadığını belirtti.

İRAN GÖRÜŞME İDDİALARINI YALANLADI

Trump’ın sözlerine İran’dan yanıt geldi. Tahran yönetimi, ABD ile görüşmediklerinin altını çizdi. İran Meclis Başkanı Kalibaf “ABD ile hiçbir müzakere yapılmamıştır” diyerek “Yalan haberler mali piyasaları ve petrol piyasalarını manipüle etmek ve ABD ile İsrail'in içine düştüğü bataklıktan kaçmak içindir" şeklinde konuştu.

Devrim Muhafızları ise Hürmüz Boğazı’nın tamamını kontrol ettiklerini söyledi.

TRUMP’A MÜZAKERE BASKISI

Dün yaşanan gelişmeler sonrası İsrail basınından çarpıcı bir iddia geldi. Buna göre Arap ülkeleri Trump’a İran ile müzakere konusunda baskı yaptı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde Tahran ile ABD arasında müzakere sürecinin hız kazanma sebebinin Arap ülkelerinin daha fazla ekonomik zarar yaşanmaması için Trump'a baskı yapması olduğu ifade edildi.

İsrail'in, ABD ile İran arasında müzakerelerin başladığını bildiği ancak bunun ne kadar faydalı olacağını düşündüğü kaydedildi.

Haberde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun müzakereler başarılı olsun ya da olmasın Trump'ın talebini reddedemeyeceğine işaret edildi.

AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE İSTİYOR

Öte yandan Avrupa Birliği’nden Trump’a müzakere çağrısı geldi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen petrol ve doğal gaz fiyatlarına dikkat çekerek ABD’nin İran ile müzakere masasına oturmasının zamanının geldiğini söyledi.

Von der Leyen, Canberra'da Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile düzenlediği ortak basın toplantısında gazetecilerin Orta Doğu'daki gelişmeler konusundaki sorularını yanıtladı.

"Müzakere masasına dönmenin ve çatışmaları sona erdirmenin zamanı geldiğini düşünüyoruz." diyen von der Leyen, Orta Doğu'da durumun küresel enerji tedarik hatları açısından kritik bir hal aldığını vurguladı.

Von der Leyen, "Hepimiz doğal gaz ve petrol fiyatlarının zincirleme etkilerini hissediyoruz. Bu durum işletmelerimizi ve toplumlarımızı etkiliyor. Ancak en önemli husus, müzakere edilmiş bir çözüme ulaşılması ve Orta Doğu'da gördüğümüz çatışmaların sona erdirilmesidir." değerlendirmesinde bulundu.