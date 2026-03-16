İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani, 6 maddelik bir bildiri ile İslam ülkelerinin yöneticilerine ve tüm Müslümanlara seslendi.

Laricani, İslam ülkelerinin tutumlarının Peygamberin sözleriyle çeliştiğini hatırlattı. Bazı islam ülkerinin, ülkelerindeki ABD üslerinin hedef alınmasından sonra kendilerine düşman haline gelmesine tepki göstererek "Siz hangi taraftasınız" ifadesini kullandı.

Laricani'nin çağrısı şu şekilde

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla Dünya genelindeki Müslümanlara ve İslam ülkelerinin hükümetlerine:

1. İran, müzakereler sırasında gerçekleşen ve amacı İran'ı parçalamak olan sinsi bir Amerikan-Siyonist saldırısına maruz kaldı. Bu saldırı, İslam Devrimi'nin büyük ve fedakâr liderinin şehadetine, ayrıca birçok sivilin ve askeri komutanın hayatını kaybetmesine yol açtı. Ancak saldırganlar, İran halkının sert ulusal ve İslami direnişiyle karşılaştı.

2. Biliyorsunuz ki, nadir istisnalar dışında ve sadece sembolik siyasi tutumlar haricinde, hiçbir İslam devleti İran halkının yanında durmadı. Buna rağmen İran halkı, güçlü iradesiyle saldırgan düşmanı bastırmayı başardı; öyle ki düşman bugün bu stratejik çıkmazdan bir çıkış yolu bulamaz hale gelmiştir.

3. İran; "Büyük Şeytan" (Amerika) ve "Küçük Şeytan" (İsrail) ile yüzleşmede direniş yolunda ilerlemektedir. Ancak bazı İslam hükümetlerinin tutumu, Peygamberimizin (s.a.v) şu sözüyle çelişmiyor mu: "Kim bir adamın 'Ey Müslümanlar!' diye seslendiğini duyar da ona icabet etmezse (yardımına koşmazsa), o Müslüman değildir." O halde bu nasıl bir İslam'dır?

4. Hatta bazı ülkeler daha da ileri giderek, İran kendi topraklarındaki Amerikan ve İsrail üslerini ve çıkarlarını hedef aldığı için İran’ın kendilerine düşman haline geldiğini söylediler. Sizin ülkelerinizdeki Amerikan üsleri İran'a saldırmak için birer araç olarak kullanılırken, İran'dan eli kolu bağlı durması mı bekleniyor? Bunlar boş bahanelerdir. Bugün yaşanan hesaplaşma, bir yanda Amerika ve İsrail, diğer yanda ise İran ve direniş güçleri arasındadır. Siz hangi tarafta duruyorsunuz?

5. İslam dünyasının geleceğini düşünün. Amerika ve İsrail'in size karşı hiçbir vefası olmadığını biliyorsunuz. Bir an durun ve kendiniz ile bölgenin geleceği üzerine derinlemesine düşünün. Şüphesiz İran size nasihat etmektedir ve üzerinizde bir hakimiyet kurma peşinde değildir.

6. İslam ümmetinin birliği, eğer tam manasıyla gerçekleşirse, tüm devletler için güvenliği, ilerlemeyi ve bağımsızlığı garanti etmeye muktedirdir. Allah'ın selamı üzerinize olsun.

Allah'ın kullarından bir kul, Ali Laricani