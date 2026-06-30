Kaynak: AA

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, başkent Tahran’da gerçekleştirdiği haftalık basın toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Hürmüz Boğazı’na döşenen mayınların temizlenmesi amacıyla ortaklarıyla birlikte işbirliği yapacakları yönündeki ifadelerine sert yanıt veren Bekayi, bölgedeki güvenliğin kendi kontrollerinde olduğunu hatırlattı. Bekayi, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

" Hürmüz Boğazı’ndaki mayın temizleme konusu İran’ın sorumluluğundadır. Bu konuya başkalarının müdahale etmesine gerek yok. Her meselede görüş ifade etmek sorumluluk manasına gelmez."

ABD ile mevcut süreçte herhangi bir görüşme planlarının bulunmadığını dile getiren sözcü Bekayi, İran’ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasına yönelik yasal çalışmaların sürdüğünü ve olumlu bir sonuca ulaşmayı umduklarını aktardı.

Washington ile yeni bir müzakere sürecinin başlayabilmesi için daha önce imzalanan mutabakat zaptındaki maddelerin eksiksiz uygulanması ve bu adımların kalıcı olması gerektiğinin altını çizen Bekayi, "Yükümlülüklerimizi karşı taraf yerine getirdiği sürece biz de yerine getireceğiz. Yarın uzman ekibimiz Doha’da Katar tarafı ile dondurulmuş varlıklarla ilgili görüşme yapacak." diye konuştu.

ABD tarafından İran'a yönelik gerçekleştirilen son saldırılara da değinen Bekayi, ülkesinin askeri gücüne vurgu yaptı. İran'ın savunma refleksinin üst düzeyde olduğunu belirten Sözcü Bekayi, "Hiçbir girişimi karşılıksız bırakmadık. Silahlı kuvvetlerimiz her türlü saldırıya karşılık verecek güçtedir." diyerek açıklamalarını sonlandırdı.