İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı'nda yer alan bilgiye göre; İran Ekonomi Bakanı Ali Medenizade, borsanın kapalı kalmaya devam edeceğini açıkladı.

Borsanın kapatılması kararı sonrası halkın borsadaki varlığının korunmasının planlandığını vurgulayan Medenizade, borsanın ikinci bir duyuruya kadar da açılmayacağını duyurdu.

İran Borsası savaşın ikinci günü bir hafta süre ile kapatılma kararı alınmıştı.

NE OLMUŞTU?

İsrail ile ABD, müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlatmıştı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırarak karşılıkta bulunmuştu. ABD-İsrail saldırıları neticesinde İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldürüldü. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini son olarak paylaşmıştı.