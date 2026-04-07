ABD ile İran arasında artan gerilim sürerken, İranlı bir kaynak İngiliz basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İsmi açıklanmayan kaynak, iki ülke arasında Pakistan aracılığıyla mesaj trafiğinin devam ettiğini ancak ABD’nin “baskı altında teslimiyet” yaklaşımından vazgeçmemesi halinde Tahran yönetiminin herhangi bir geri adım atmayacağını ifade etti.

Kaynak, Katar’ın İran’ın mesajlarını ABD ve bölge ülkelerine ilettiğini belirterek, ABD’nin İran’daki enerji tesislerini hedef alması halinde geniş çaplı sonuçlar doğabileceğini dile getirdi.

Açıklamada, olası bir saldırıya karşı İran’ın misilleme yapacağı ve bunun bölge genelinde ciddi enerji kesintilerine yol açabileceği ifade edildi. Suudi Arabistan dahil olmak üzere geniş bir coğrafyanın etkilenebileceği belirtildi.

İranlı kaynak ayrıca gerilimin daha da tırmanması durumunda yeni adımların gündeme gelebileceğini vurgulayarak, İran’ın müttefiklerinin Babülmendep Boğazı’nı kapatabileceği uyarısında bulundu.