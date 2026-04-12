İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı’ndaki kontrolün tamamen kendi yetkilerinde olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada, boğazdan geçişlerin belirli kurallar çerçevesinde yönetildiği vurgulandı.

Yetkililer, yalnızca sivil gemilere özel düzenlemelere uygun şekilde geçiş izni verildiğini belirtirken, askeri unsurların boğazdan geçişine yönelik girişimlere karşı sert tutum sergileneceğini ifade etti.

ABD gemilerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçtiğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, bu tür iddialar yalanlandı.

İran tarafı, askeri gemilerin geçişine yönelik herhangi bir girişimin kararlılıkla engelleneceğini vurgulayarak, bölgedeki kontrolün sıkı şekilde sürdürüldüğünü kaydetti.