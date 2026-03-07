İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD’ye yönelik açıklamalarında dikkat çeken ifadeler kullandı. Kalibaf, İran’ın kaderinin dış güçler tarafından değil, İran halkı tarafından belirleneceğini vurguladı.

Kalibaf, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda ABD Başkanı Donald Trump’a göndermede bulunarak İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’e yönelik suikast tehdidi iddialarına değindi.

İran Meclis Başkanı paylaşımında, Trump’ın İran’a yönelik hamlelerinin sonuçlarını henüz tam olarak kavrayamadığını savundu.

Kalibaf mesajında, “Amerikalılar şimdi İran’ın kaderinin Epstein çetesi tarafından değil, yalnızca gururlu halkı tarafından belirleneceğini acı bir şekilde öğrenecekler” ifadelerini kullandı.

Kalibaf’ın açıklamaları, ABD ile İran arasında son dönemde yükselen gerilim ortamında yeni bir mesaj olarak yorumlandı.