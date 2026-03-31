İran'da Devrim Muhafızları, İranlı üst düzey yetkililere yönelik suikastların etmesi durumunda Çarşamba akşamından itibaren bölgede faaliyet gösteren önde gelen Amerikan şirketlerini hedef alacaklarını açıkladı.

Fransız AFP haber ajansında yer alan göre, İran yönetiminden, "İran'da gerçekleşen her terör eylemi için ilgili şirketlerin bölgedeki şubelerinin yok edilmesini beklemeleri gerektiği" açıklaması yapıldı.

HEDEF ALINABİLECEK 18 ŞİRKETİN İSMİ PAYLAŞILDI

Bu kapsamda Intel, Microsoft, Google, Apple, Boeing ve Oracle'ın yanı sıra elektrikli otomobil üreticisi Tesla, analiz şirketi Palantir ve çip üreticisi Nvidia'nın da aralarında bulunduğu 18 şirketin hedef alınabileceği belirtildi.

Açıklamada, "Terör planlarına aktif şekilde katılan şirketler, hedef alınan her suikast için karşılık görecektir" ifadelerine yer verildi.

Uyarı açıklamasında saldırıların nerede gerçekleşeceği belirtilmezken, "bu şirketlerin çevresinde yaşayanların bir kilometrelik alanı terk ederek güvenli bölgelere gitmeleri" uyarısında bulunuldu.

Mart ayı başında Amazon, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki iki veri merkezinin insansız hava araçlarıyla "doğrudan vurulduğunu", Bahreyn'deki bir merkezinin ise yakınlardaki bir saldırıdan zarar gördüğünü açıklamıştı.

Saldırıların başladığı 28 Şubat'tan bu yana Ali Hamaney dahil İran yönetiminden en üst düzey isimler öldürülmüştü.