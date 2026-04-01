A Milli Takımımız play-off finalinde Kosova'yı deplasmanda 1-0 yenerek 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

HACIOSMANOĞLU GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Karşılaşmanın bitiş düdüğü sonrası protok tirbününde büyük sevinç yaşayan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu gözyaşlarına hakim olamadı.

📌 TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Kupayı alıp geleceğiz



'DÜNYA KUPASI'NI ALIP GELECEĞİZ'

Hacıosmanoğlu, tribünde ne düşündüğünün sorulması üzerine, "Kupayı alıp geleceğiz." diyerek iddialı bir mesaj daha verdi.

Hacıosmanoğlu ayrıca maç sonrası şunları söyledi:

"Tarihin en yetenekli ve en karakterli kadrosu derken kimseye karaktersiz demedim. Bunlar ağabeylerinin izinden gidiyor. Onları örnek alıyorlar.”İnsanlar sözlerimi yanlış anlıyor. Politik konuşmuyorum, ben sokaktan geliyorum. Sokaktan gelen insanların anlayacağı dilden konuşuyorum…

Beni eleştirenlere söylüyorum, bu millet her şeyi biliyor! Prim kavgası yapanları, birbirine silah çekenleri, hocasına karşı gruplaşmaları ve kavgaları da biliyor! Bugün Milli Takım'da herkes arkadaş ve birbirlerini seviyorlar. Ağabeylerinin izinden giderek 80 milyonu sevindirmek istiyorlar."