Yeniçağ Gazetesi
01 Nisan 2026 Çarşamba
İstanbul 12°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Türkiye tarih yazdı: 2026 Dünya Kupası'ndaki 48 ülke belli oldu

Türkiye, Kosova karşısında tarihi galibiyet alarak Dünya Kupası'na kalmayı başardı. Bu büyük turnuvada yer alacak diğer ülkeler de netleşti. İşte detaylar...

İbrahim Doğanoğlu İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
Türkiye A Milli Futbol Takımımız, tarih yazarak Dünya Kupası'na katıldı.

1 14
A Milli Takımımız play-off finalinde Kosova’yı deplasmanda 1-0 yendi ve 24 yıllık hasrete son verdi.

2 14
Türkiye'nin golünü Orkun Kökçü'nün asistinde Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

3 14
ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla düzenlenecek. İşte kıta kıta katılacak ülkeler.

4 14
AVRUPA (UEFA): Avusturya, Belçika, Hırvatistan, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, Norveç, Portekiz, İskoçya, İspanya, İsviçre, TÜRKİYE, İsveç, (Bosna Hersek-İtalya), (Çekya-Danimarka).

5 14
AFRİKA (CAF): Cezayir, Yeşil Burun Adaları, Mısır, Gana, Fildişi Sahili, Fas, Senegal, Güney Afrika, Tunus.

6 14
GÜNEY AMERİKA (CONMEBOL): Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Paraguay, Uruguay.

7 14
OKYANUSYA (OFC): Yeni Zelanda.

8 14
ASYA (AFC): Avustralya, İran, Japonya, Ürdün, Katar, Suudi Arabistan, Güney Kore, Özbekistan.

9 14
KUZEY AMERİKA (CONCACAF): Kanada, Curaçao, Haiti, Meksika, Panama, ABD.

10 14
SON 2 TAKIM KALDI

Demokratik Kongo - Jamaika ile Irak - Bolivya maçlarının galipleri, Dünya Kupası’na katılacak son iki takım olacak.

11 14
DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLIYOR? NEREDE OYNANACAK?

ABD, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliği yapacağı turnuva, 11 Haziran Perşembe günü Mexico City’deki Azteca Stadı’nda başlayacak ve altı haftalık heyecanın ardından 19 Temmuz Pazar günü New York’taki 82 bin 500 kapasiteli MetLife Stadı’nda oynanacak finalle sona erecek.

12 14
TÜRKİYE'NİN YER ALDIĞI GRUPTA HANGİ TAKIMLAR VAR?

Türkiye'nin yer aldığı D Grubu'nda Avustralya, Paraguay ve ev sahibi ABD yer alıyor.

13 14
FİNAL SONUÇLARI

Kosova 0-1 TÜRKİYE

Bosna Hersek 1-1 İtalya (Uzatmalara gitti)

Çekya 1-1 Danimarka (Uzatmalara gitti)

İsveç 3-2 Polonya

14 14
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro