OLAYLAR

527 - Bizans İmparatoru I. Justinus, yeğeni I. Justinianus'u veliahtı ilan etti.

1564 - İlk "1 Nisan" şakaları Fransa'da yapılmaya başlandı. Bu yıl değiştirilen takvime göre, eski yılbaşı sayılan Nisan'ın 1'i, yerini yeni yılbaşı 1 Ocak'a bırakmaktaydı. Nisan'ın ilk günü, yeni yıl kutlamaya alışmış olan halk ve yeni takvim uygulamasını beğenmeyenler, çeşitli şakalar yapmaya başladılar. Fransızlar, bu şakalara "Poisson D'avril" (Nisan balığı) adını verdiler.

1778 - Oliver Pollock, Dolar'ın simgesini yarattı.

1867 - Singapur, Birleşik Krallık Kraliyet Kolonisi oldu.

1873 - Britanya buharlı gemisi "SS Atlantic", İskoçya açıklarında battı; 547 kişi öldü.

1873 - Namık Kemal'in Vatan Yahut Silistre adlı oyununun ilk temsili, İstanbul'daki Gedikpaşa Tiyatrosu'nda gerçekleşti.

1916 - Mustafa Kemal, Mirliva (Generalliğe) yükseltildi.

1921 - Metristepe'deki 10. Yunan Tümeni'nin geri çekilmesinin ardından taarruza geçen Ankara Hükümeti Ordusu, İkinci İnönü Muharebesi'ni kazandı.

1924 - Münih'teki darbe girişimi dolayısıyla Nazi lideri Adolf Hitler, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Fakat sadece 9 ay hapis kaldı ve bu sırada Mein Kampf (Kavgam) adlı kitabını yazdı.

1925 - Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi kuruldu.

1926 - Türkiye'de 30 Ağustos'un, "Zafer Bayramı" olarak kutlanması hakkındaki kanun kabul edildi.

1939 - İspanya'da milliyetçiler, İspanya İç Savaşı'nın resmi olarak bittiğini açıkladılar.

1940 - II. Dünya Savaşı: Hans Frank tarafından Varşova Gettosu kuruldu.

1941 - Altın Meydan subayları tarafından 1941 Irak darbesi gerçekleştirildi.

1947 - Çocuğu olmayan II. Georgios'un ölümünün ardından ağabeyi I. Paulos, Yunanistan Kralı oldu.

1948 - Soğuk Savaş: Sovyetler Birliği'nin direktifleri doğrultusunda Doğu Almanya Hükûmetine bağlı askerî güçler, Batı Berlin'i karadan ablukaya aldı.

1948 - İstanbul Fındıklı'daki Güzel Sanatlar Akademisi binası yandı.

1949 - Serbest İrlanda Devleti'ni oluşturan güneydeki 26 kontluk birleşerek, İrlanda Cumhuriyeti'ni oluşturdu.

1949 - Newfoundland, Kanada'ya katıldı.

1950 - BM, Kudüs'ün ikiye bölünmesi planını kabul etti.

1955 - Kıbrıs Rumları, Ada'nın Birleşik Krallık'tan bağımsız olmasını öngören, EOKA hareketini başlattılar.

1955 - Kıbrıs'ta Türk Mukavemet Teşkilatı faaliyete geçti.

1957 - Batı Almanya'da bilim insanları, nükleer silahlar üzerine çalışmayı reddetti.

1958 - Kıbrıs'ta EOKA'cılar Büyük Britanya'ya savaş ilan etti. EOKA'nın lideri Georgios Grivas, Türklere de gözdağı verdi.

1961 - Türkiye'de 27 Mayıs Darbesi'nden sonra faaliyetleri yasaklanan siyasi partilerin faaliyetleri kısmen serbest bırakıldı.

1963 - Alman kamu televizyon kanalı ZDF (Zweites Deutsches Fernsehen, Türkçe: İkinci Alman Kanalı) kuruldu.

1964 - Başpiskopos Makarios'un Kıbrıs Türk Alayı'nın Garnizonuna dönmesi önerisi, Türk Hükûmetince reddedildi.

1969 - Münir Nurettin Selçuk'un Amerika'da verdiği konser, 525 televizyon tarafından naklen yayınladı.

1970 - Richard Nixon, ABD'de satılan tütün ürünlerinde uyarı yazılarının yer almasını öngören ve televizyon ve radyoda tütün ürünlerinin reklamlarının yapılmasını yasaklayan kararnameyi imzaladı.

1971 - Robert Kolej, olaylar nedeniyle 4 günlüğüne kapatıldı.

1975 - Bursa'da Uludağ, Elazığ'da Fırat, Samsun'da Ondokuz Mayıs ve Konya'da Selçuk Üniversitelerinin kurulmasına ilişkin kanun, TBMM'nde kabul edildi.

1976 - Apple; Steve Jobs, Steve Wozniak ve Ronald Wayne tarafından kuruldu.

1979 - Ruhullah Humeyni, İran İslam Cumhuriyeti'ni ilan etti.

1981 - Yaz saati uygulaması, Sovyetler Birliği'nde ilk kez hayata geçirildi.

1982 - Nokta dergisi yayın hayatına başladı.

1997 - Japonya kökenli video oyunu olan Pokémon’un ilk anime bölümü yayınlandı.

1999 - Kuzeybatı Toprakları'ndan ayrılan Nunavut, Kanada'nın bölgesi oldu.

2001 - Yugoslavya'nın eski Başkanı Slobodan Milošević, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmak üzere polise teslim oldu.

2001 - Hollanda, eşcinsel evliliği yasallaştıran dünyanın ilk ülkesi oldu.

2002 - Ötanazi, Hollanda'da yasallaştı.

2004 - Google, Gmail'i halka duyurdu.

2005 - 24. Uluslararası İstanbul Film Festivali "Yaşam Boyu Başarı Ödülü", sinema sanatçısı Sophia Loren'e verildi.

2005 - Türkiye'de 10 yıl süren 61 sanıklı Hizbullah davasında 22 tetikçi, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

2009 - Hırvatistan ve Arnavutluk NATO'ya katıldı.

2014 - Kris Kremers ve Lisanne Froon'un ölümleri

2025 - UEFA Gençlik Ligi'nde Trabzonspor U19 - Inter U19 takımları arasında Papara Park'ta oynanan maçta 40.368 bin taraftar ile seyirci rekoru kırıldı.[1]

DOĞUMLAR

1220 - Go-Saga, Japonya İmparatoru (ö. 1272)

1282 - IV. Ludwig (Bavyeralı), Kutsal Roma İmparatoru (ö. 1347)

1578 - William Harvey, İngiliz tıp doktoru (ö. 1657)

1614 - Martin Schoock, Hollandalı filozof (ö. 1669)

1640 - Zygmunt Kazimierz, Polonyalı prens (ö. 1647)

1728 - Franz Asplmayr, Avusturyalı besteci ve keman virtüözü (ö. 1786)

1750 - Hugo Kołłątaj, Polonyalı Katolik rahip, sosyal ve politik aktivist, politik düşünür, tarihçi ve filozof (ö. 1812)

1773 - Yuri Lisyanski, Rus Kraliyet Donanması subayı ve kaşif (ö. 1837)

1776 - Sophie Germain, Fransız asıllı matematikçi, fizikçi ve filozof (ö. 1831)

1795 - Carl Anton von Meyer, Rus botanikçi ve kaşif (ö. 1855)

1815 - Otto von Bismarck, Alman politikacı (ö. 1898)

1822 - Hobart Paşa, İngiliz asıllı deniz subayı (ö. 1886)

1831 - Albert Anker, İsviçreli ressam (ö. 1910)

1852 - Edwin Austin Abbey, Amerikalı ressam (ö. 1911)

1858 - Gaetano Mosca, İtalyan siyaset bilimci, gazeteci ve bürokrat (ö. 1941)

1862 - Carl Charlier, İsveçli astronom (ö. 1934)

1865 - Richard Zsigmondy, Alman kimyager ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1929)

1866 - Ferruccio Busoni, İtalyan piyanist ve besteci (ö. 1924)

1868 - Edmond Rostand, Fransız şair ve oyun yazarı (ö. 1918)

1873 - Sergey Rahmaninov, Rus piyanist ve besteci (ö. 1943)

1878 - Ernest Mamboury, İsviçreli öğretmen (ö. 1953)

1883 - Martin Dunbar-Nasmith, Britanyalı amiral (ö. 1965)

1885 - Wallace Beery, Amerikalı oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (ö. 1949)

1887 - Leonard Bloomfield, Amerikalı dilbilimci (ö. 1949)

1888 - Kai Donner, Fin dilbilimci, etnograf ve siyasetçi (ö. 1935)

1893 - Cicely Courtneidge, İngiliz oyuncu (ö. 1980)

1894 - Eduard Wagner, II. Dünya Savaşı'nda olarak görev yapan Nazi Almanyası ordusu generali (ö. 1944)

1894 - Jørgen Jørgensen, Danimarkalı filozof (ö. 1969)

1898 - William James Sidis, Amerikalı matematikçi (ö. 1944)

1905 - Emmanuel Mounier, Fransız filozof ve ilahiyatçı (ö. 1950)

1908 - Abraham Maslow, Amerikalı bilim insanı (ö. 1970)

1917 - Hikmet Dizdaroğlu, Türk yazar, edebiyat araştırmacısı ve dilbilimci (ö. 1981)

1920 - Toşiro Mifune, Japon oyuncu (ö. 1997)

1922 - Stella Greka, Yunan şarkıcı ve aktris (ö. 2025)

1924 - Brendan Byrne, Amerikalı siyasetçi (ö. 2018)

1924 - İhsan Alyanak, Türk siyasetçi (ö. 2008)

1926 - Reha Yurdakul, Türk sinema oyuncusu (ö. 1988)

1929 - Milan Kundera, Çek yazar (ö. 2023)

1932 - Debbie Reynolds, Amerikalı oyuncu, dansçı ve şarkıcı (ö. 2016)

1933 - Pars Tuğlacı, Ermeni asıllı Türk yazar (ö. 2016)

1936 - Ahmet Sezgin, Türk halk müziği sanatçısı (ö. 2008)

1937 - Yılmaz Güney, Kürt kökenli Türk yönetmen, oyuncu ve senarist (ö. 1984)

1939 - Ali MacGraw, Amerikalı sinema oyuncusu

1942 - Hurşit Tolon, Türk asker

1942 - Savaş Dinçel, Türk oyuncu, karikatürist ve film yönetmeni (ö. 2007)

1944 - Mehmet Emin Karamehmet, Türk iş insanı

1947 - Beşir Atalay, Türk siyasetçi

1947 - Neşe Karaböcek, Türk şarkıcı

1948 - İnci Asena, Türk şair, yazar, çevirmen ve yayınevi yöneticisi

1948 - Jimmy Cliff, Jamaikalı şarkıcı ve oyuncu (ö. 2025)

1949 - Ali Gagarin, Sudanlı millî futbolcu (ö. 2025)

1955 - İlhan İrem, Türk ses sanatçısı ve besteci (ö. 2022)

1958 - Hıdır Aslan, Türk sosyalist devrimci (ö. 1984)

1958 - Hüseyin Altın, Türk şarkıcı ve oyuncu (ö. 2016)

1958 - Banu Alkan, Türk oyuncu

1959 - Helmuth Duckadam, Rumen futbolcu

1960 - Yalçın Menteş, Türk tiyatro sanatçısı ve televizyon yıldızı (ö. 2019)

1963 - Hüner Coşkuner, Türk müziği şarkıcısı (ö. 2021)

1966 - Mehmet Özdilek, Türk futbolcu ve teknik direktör

1967 - Cevdet Yılmaz, Türk siyasetçi

1967 - Mehmet Taştan, Türk hukukçu ve şair

1968 - Alexander Stubb, Fin politikacı

1973 - Christian Finnegan, İngiliz komedyen ve oyuncu

1973 - Rachel Maddow, Amerikalı televizyon sunucusu, yorumcusu ve yazar

1973 - Hakan Taşıyan, Türk arabesk fantezi müzik şarkıcısı ve bestekâr

1976 - Asım Pars, Boşnak asıllı Türk basketbolcu (ö. 2024)

1976 - David Oyelowo, Britanyalı oyuncu

1976 - Clarence Seedorf, Surinam doğumlu Hollandalı futbolcu

1978 - Antonio De Nigris Guajardo, Meksikalı futbolcu (ö. 2009)

1980 - Randy Orton, Amerikalı profesyonel güreşçi

1980 - İsmail Atalan, Alman teknik direktör

1980 - Yūko Takeuchi, Japon oyuncu (ö. 2020)

1981 - Hannah Spearritt, İngiliz pop şarkıcısı ve aktris

1983 - Sergey Lazarev, Rus şarkıcı ve aktör

1986 - Haminu Dramani, Ganalı futbolcu

1988 - Jung Hae-in, Koreli oyuncu

1990 - Zafonic, ABD doğumlu safkan yarış atı ve aygır

1991 - Duván Zapata, Kolombiyalı futbolcu

1992 - Ramazan Çevik, Türk futbolcu

1994 - Dmitri Yefremov, Rus futbolcu

1995 - Logan Paul, Amerikalı YouTuber ve internet ünlüsü

ÖLÜMLER

996 - XV. Ioannes, Ağustos 985'ten ölümüne kadar papa

1085 - Shenzong, Çin'in Song Hanedanı'nın altıncı imparatoru (d. 1048)

1204 - Eleanor, Akitanya düşesi (d. 1122)

1282 - Abaka, Cengiz Han'ın torunu (d. 1234)

1528 - Francisco de Peñalosa, İspanyol yazar (d. 1470)

1548 - I. Zygmunt, Jagiellon Hanedanı üyesi Lehistan Kralı ve Litvanya Büyük Dükü (d. 1467)

1865 - Giuditta Negri Pasta, İtalyan şarkıcı (d. 1798)

1876 - Philipp Mainländer, Alman şair ve filozof (d. 1841)

1910 - Andreas Achenbach, Alman manzara ressamı (d. 1815)

1918 - Nigâr Hanım, Türk şair (d. 1856)

1930 - Cosima Wagner, Alman piyanist ve besteci (d. 1837)

1940 - John Hobson, İngiliz ekonomist ve sosyal bilimci (d. 1858)

1944 - Hazım Körmükçü, Türk tiyatrocu (d. 1898)

1947 - II. Georgios, Yunanistan Kralı (d. 1890)

1947 - İsa Eşme, Türk profesör

1950 - Recep Peker, Türk politikacı ve eski Başbakan (d. 1889)

1952 - Ferenc Molnár, Macar yazar (Pal Sokağı Çocukları’nın yazarı) (d. 1878)

1954 - Ahmed Ağdamski, Azeri operacı, oyuncu (d. 1884)

1965 - Helena Rubinstein, Polonyalı-Yahudi asıllı Amerikalı iş insanı (d. 1870)

1976 - Max Ernst, Alman gerçeküstücü ressam (d. 1891)

1978 - İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Türk eğitimci, yazar, hattat ve siyasetçi (d. 1886)

1984 - Marvin Gaye, Amerikalı şarkıcı (d. 1939)

1991 - Martha Graham, Amerikalı dansçı (d. 1894)

2001 - Ayhan Şahenk, Türk iş insanı (d. 1929)

2002 - Aptullah Kuran, Türk mimarlık tarihçisi (Mimar Sinan konusunda yaptığı araştırmalarla tanınan) (d. 1927)

2003 - Leslie Cheung, Hong Konglu şarkıcı ve oyuncu (d. 1956)

2012 - Ekrem Bora, Türk sinema oyuncusu (d. 1934)

2014 - Jacques Le Goff, 12. ve 13. yüzyıl Orta Çağ tarihinde uzmanlaşmış, Fransız tarihçi (d. 1924)

2015 - Misao Ōkawa, Japon kadın (2013 yılından ölümüne kadar "Yaşayan En Yaşlı Kişi" unvanı sahibi) (d. 1898)

2015 - Nicolae Rainea, emekli Rumen futbol hakemi (d. 1933)

2016 - Aydın Tansel, Türk şarkıcı ve besteci (d. 1945)

2017 - Gary Austin, Amerikalı doğaçlamalı tiyatro eğitimcisi, yazarı ve yönetmeni (d. 1941)

2017 - Lonny Brooks (doğum adı: Lee Baker, Jr.), Amerikalı rock-blues müzisyeni ve gitaristi (d. 1933)

2017 - Antonio Ciliberti, İtalya Katolik piskoposu (d. 1935)

2017 - Hans Gösta Gustaf Ekman, İsveçli oyuncu (d. 1939)

2017 - Ikutaro Kakehashi, Japon mühendis ve girişimci (d. 1930)

2017 - Giovanni Sartori, demokrasi ve karşılaştırmalı siyaset alanlarında çalışmaları bulunan İtalyan siyaset bilimci (d. 1924)

2017 - Yevgeni Yevtuşenko, Sovyet şair (d. 1933)

2018 - Steven Bochco, Amerikalı yapımcı ve yazar (d. 1943)

2018 - José Efraín Ríos Montt, Guatemalalı asker ve siyasetçi (d. 1926)

2018 - Avichai Rontzki, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Baş Askeri Hahamı (d. 1951)

2018 - Michel Sénéchal, Fransız opera şarkıcısı (d. 1927)

2018 - Ülkü Tamer, Türk şair, gazeteci, oyuncu ve çevirmen (d. 1937)

2019 - Dimitar Dobrev, Bulgar güreşçi (d. 1931)

2019 - Rafael Sánchez Ferlosio, İspanyol yazar ve romancı (d. 1927)

2019 - Vonda Neel McIntyre, Amerikalı bilimkurgu yazar (d. 1948)

2019 - Ruth-Margret Pütz, Alman opera sanatçısı ve eğitimci (d. 1930)

2020 - Dora Werzberg Amelan, Fransız hemşire ve sosyal hizmet uzmanı (d. 1920)

2020 - Branislav Blažić, Sırp cerrah ve politikacı (d. 1957)

2020 - David Driskell, Afroamerikalı sanatçı ve profesör (d. 1931)

2020 - Kevin Duffy, Amerikalı federal yargıç (d. 1933)

2020 - Bernard Epin, Fransız yazar, edebiyat eleştirmeni ve komünist aktivist (d. 1936)

2020 - Nur Hasan Hüseyin, Somalili siyasetçi (d. 1937)

2020 - Philippe Malaurie, Fransız özel hukuk profesörü (d. 1925)

2020 - Gérard Mannoni, Fransız heykeltıraş (d. 1928)

2020 - Richard Passman, Amerikalı havacılık mühendisi ve uzay bilim insanı (d. 1925)

2020 - Dirceu Pinto, Brezilyalı paralimpik boccia sporcusu (d. 1980)

2020 - Bucky Pizzarelli, Amerikalı caz gitaristi (d. 1926)

2020 - Adam Lyons Schlesinger, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı, albüm yapımcısı ve gitarist (d. 1967)

2020 - Cemil Taşçıoğlu, Türk profesör doktor (d. 1952)

2021 - Lee Aaker, Amerikalı oyuncu (d. 1943)

2021 - Isamu Akasaki, yarı iletken teknoloji alanında uzmanlaşmış Japon bilim insanı ve Nobel Ödülü sahibi (d. 1929)

2021 - Hanna Vasylivna Arsenych-Baran, Ukraynalı yazar (d. 1970)

2021 - Michèle Boegner, Fransız konser piyanisti (d. 1941)

2021 - Nemam Ghafouri, Irak doğumlu İsveçli Kürt hekim ve insan hakları aktivisti (d. 1968)

2021 - Patrick Juvet, İsviçreli şarkıcı ve model (d. 1950)

2022 - Jolanta Lothe, Polonyalı aktris (d. 1942)

2022 - Aleksandra Yakovleva, Sovyet-Rus aktris ve iş insanı (d. 1957)

2023 - Hristo Jivkov, Bulgar oyuncu (d. 1975)

2024 - Joe Flaherty, Amerikalı oyuncu, komedyen ve senarist (d. 1941)

2025 - Val Kilmer, Amerikalı oyuncu (d. 1959)

2025 - Feramerz Zelli, İranlı millî futbolcu (d. 1942)

2025 - Alfred Recours, Fransız eğitim müfettişi ve siyasetçi (d. 1945)

2025 - Arsenio Campos, Meksikalı oyuncu (d. 1946)