İran’da ABD doları, serbest piyasada 184 bin tümen seviyesine yükselerek tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı.

Bu artış, İran para biriminin ciddi ölçüde değer kaybettiğini ortaya koydu.

SAVAŞ ÖNCESİNE GÖRE BÜYÜK ARTIŞ

ABD ve İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat öncesinde dolar kuru 160 bin tümen seviyesindeydi.

Savaşın ilerleyen dönemlerinde 135 bin tümene kadar gerileyen kur, son süreçte hızla yükselerek rekor kırdı.

YAPTIRIMLAR VE SAVAŞ BASKISI ETKİLİ

Uzmanlara göre, İran para birimindeki değer kaybının temel nedenleri arasında ABD’nin uyguladığı ağır ekonomik yaptırımlar ve bölgedeki savaşın yarattığı ekonomik baskılar yer alıyor.

Artan belirsizlik ve ekonomik daralma, döviz talebini artırarak kur üzerindeki baskıyı daha da güçlendirdi.

EKONOMİDE BASKI ARTIYOR

Döviz kurundaki sert yükseliş, ülkede enflasyon ve alım gücü üzerinde ciddi baskı oluşturuyor.

İran ekonomisinde dalgalanmanın önümüzdeki süreçte de devam etmesi bekleniyor.