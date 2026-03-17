ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaş devam ederken flaş bir iddia gündeme geldi. İsrail basını, dün gece düzenlenen saldırılarda İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani’nin hedef alındığını yazdı. İran medyası, Laricani'nin bir video mesaj yayınlayacağını duyurdu.

İsrail basınında çıkan haberlere göre Tahran’da düzenlenen saldırılarda İslami Cihad gibi grupların üst düzey isimlerinin hedef alındığı iddia edildi. Söz konusu isimlerin Tahran’da güvenli bir evde bulundukları belirtildi.

Öte yandan saldırılarda hedef alınan isimlerden birinin de İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani’nin olduğu iddia edildi. Ancak İsrail basını Laricani’nin durumu konusunda bir bilgi vermedi.

İsrail Savunma Bakanı Katz da Laricani'nin öldürüldüğünü iddia etti.

İRAN’DAN AÇIKLAMA: LARİCANİ VİDEOLU MESAJ YAYINLAYACAK

İsrail'in hedef aldığını iddia ettiği İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin kısa süre sonra bir mesaj yayımlayacağı duyuruldu.

Laricani'nin ofisine ait sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin mesajı birkaç dakika içinde yayınlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

LARİCANİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN NOT PAYLAŞTI

İsrail’in saldırıda öldürdüğü iddia edilen Ali Laricani sosyal medya hesabından bir not paylaştı. Söz konusu notta şu ifadeler yer aldı:

“İslam Cumhuriyeti Ordusu Deniz Kuvvetleri mensuplarının yiğitçe şehadeti ve bu azizlerin, küresel zalimlere karşı mücadelenin sürdüğü bu dönemde yiğit İran milleti için bir onur kaynağı olan fedakarlıkları hak katına ulaşmıştır.

Vatan evlatlarının, ülkemizin çıkarlarını korumak adına uzak noktalarda sergiledikleri cihat ve çabalarla (vatanın güvenliği) güçlükle temin edilmektedir. Onların hatırası her zaman İran milletinin kalbinde yaşayacaktır. Bu şehadet, İslam Cumhuriyeti Ordusu'nun temelini uzun yıllar boyunca parlak bir geçmiş ve köklü bir duruşla daha da sağlamlaştıracaktır.

Yüce Allah'tan o aziz şehitler için makamların en yücesini niyaz ediyorum.”

ABD’NİN KOMPLO HAZIRLIĞINDA OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

Ali Laricani, geçtiğimiz günlerde ABD’nin 11 Eylül benzeri bir komplo hazırlığında olduğunu söylemişti. Laricani, Laricani, 11 Eylül saldırılarına benzer bir olayın sahnelenerek sorumluluğunun İran'a yüklenmesini amaçlayan bir plan olduğuna dair bilgi aldığını öne sürmüştü.

EN SON KUDÜS GÜNÜ YÜRÜYÜŞÜNDE GÖRÜLDÜ

Laricani son olarak Tahran’daki Kudüs Günü yürüyüşünde görülmüştü. Laricani, İsrail’in yürüyüşe yönelik saldırısı sonrası yaptığı açıklamada bunun İsrail’in ‘çaresizlik göstergesi’ olduğunu söylemişti.

Laricani devlet televizyonuna verdiği demeçte, "Bu saldırılar korkudan, çaresizlikten kaynaklanıyor. Güçlü biri asla gösterilere bombalı saldırı düzenlemez. Bunun başarısızlıkla sonuçlandığı açık" demişti.

ALİ LARİCANİ KİMDİR?

Ali Laricani, İran siyasetinde nüfuz sahibi bir aileden geliyor. Şiiler için kutsal kabul edilen Irak'ın Necef kentinde doğan Laricani, Kum'da medrese eğitimi gördü. Üniversitede matematik ve bilgisayar bilimleri okuduktan sonra Batı felsefesi üzerine doktora yaptı.

Kant, Kripke ve Dawid Lewis üzerine kitaplar yazan Ali Laricani İran'da Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı'ydı. 1980'lerde Devrim Muhafızları'nın komutanlığını yapan Ali Laricani 1996'da Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi üyeliğine atandı.

2004'te dini lider Ali Hamaney'in ulusal güvenlik danışmanı oldu. 2021 ve 2024'te cumhurbaşkanlığına adaylığını koydu. Uzmanlar Konseyi'nin vetosu nedeniyle seçime sokulmadı. Son dönemde İran'ın savunma stratejisini belirliyor, nükleer müzakerelere yön veriyordu.

2025'te Hamaney tarafından yeniden Ulusal Güvenlik Konseyi'nin başına getirildi. Laricani'nin Hamaney'in gölgesinde ülkeyi yöneten asıl isim olduğu iddia ediliyordu.