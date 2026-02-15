BBC’ye açıklamalarda bulunan Revançi, "Top ABD’nin sahasında. Eğer onlar yaptırımlar hakkında görüşmeye hazırsa, biz de bu konu ve programımızla ilgili diğer meseleler üzerinde görüşmeye hazırız." dedi.

Revançi, İran’ın nükleer müzakerelerde yalnızca nükleer programa odaklanacağını ifade ederek, İran’ın füze programının müzakerelere konu olmasının İsrail’in talebi olduğunu belirtti.

'SALDIRIYI BAŞLATANLAR ZARAR GÖRECEK'

Revançi, olası bir savaşın yıkıcı ve herkes için zararlı olacağını, özellikle de bu saldırıyı başlatanların zarar göreceğini söyledi. Revançi,"Top ABD’nin sahasında." ifadesini kullandı.