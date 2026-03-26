ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaş 3 haftayı aşkın süredir devam ediyor. İran, ABD ve İsrail’in saldırılarına misilleme olarak bölgedeki ABD üslerini ve İsrail hedeflerini vuruyor.

İran basınından gelen son haber Tahran yönetiminin son planını ortaya koydu. İran basınından Hemşerim’in haberine göre Suudi Arabistan ve Kuveyt'in stratejik altyapı konumlarının yer aldığı harita ordunun masasında bulunuyor.

Haberde ismi açıklanmayan İranlı yetkilinin konuya ilişkin değerlendirmelerini aktardı.

Açıklamada, "Düşmanca bir adım atılması halinde Kuveyt-Suudi Arabistan ortak petrol bölgesi, Vefre ve Burgan petrol sahaları, El-Zor ve Şuaybe enerji santralleri ile diğer stratejik altyapılar misilleme hedefleri listesinde yer alıyor." ifadeleri kullanıldı.

Bu çerçevede, ABD veya İsrail'den gelebilecek herhangi bir stratejik saldırıya karşı İran'ın karşılık vermeye hazır olduğu savunuldu.

ABD ÜSLERİNİN OLDUĞU ÜLKELERE YENİ SALDIRILAR

Öte yandan İran, ABD üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkelerine yönelik misillemelerini sürdürüyor. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan son açıklamada, gece boyunca ülkenin doğusunu hedef alan en az 14 İHA saldırısının önlendiği bildirildi. BAE Savunma Bakanlığı ise, ülkenin İran tarafından gerçekleştirilen yeni füze ve İHA saldırılarına hedef olduğunu duyurarak, "Hava savunma sistemlerimiz şu anda düşman tehditlerine karşı koyuyor" açıklamasında bulundu.

KUVEYT VE BAHREYN’DEN VATANDAŞLARINA ÇAĞRI

Kuveyt ordusu da yeni füze ve İHA saldırılarını önlemek için harekete geçtiğini açıkladı. Duyulabilecek patlama seslerinin önleme faaliyetlerinin sonucu olduğu hatırlatılarak, "Herkesi yetkili merciler tarafından yayınlanan güvenlik talimatlarına uymaya çağırıyoruz" denildi. Bahreyn İçişleri Bakanlığı ise, yeni saldırılar nedeniyle birçok bölgede sirenlerin çaldığını belirterek, "Vatandaşlardan ve bölge sakinlerinden paniğe kapılmamalarını ve en yakınlarındaki güvenli yerlere girmelerini rica ediyoruz" açıklamasını yaptı. Saldırıların herhangi bir zarara yol açıp açmadığına ilişkin detaylı bilgi verilmedi.