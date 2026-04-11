Yeniçağ Gazetesi
11 Nisan 2026 Cumartesi
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
İngiliz devi Tottenham Premier Lig’de resmen küme hattına düştü

Premier Lig'de son haftalara girilirken şampiyonluk yarışından daha çok kümede kalma savaşı dikkat çekiyor. West Ham United'ın 31. haftanın açılış maçında Wolves'u 4-0 yenmesinin ardından İngiliz devi Tottenham Hotspur'un küme hattına düşmesiyle Roberto De Zerbi'yi zorlu görev bekliyor.

Haberi Paylaş
İngiltere Premier Lig’de 32. haftanın açılış maçında küme hattında yer alan iki kulüp karşı karşıya geldi.

1 6
West Ham United Londra’da konuk ettiği son sıradaki Wolverhampton Wanderers karşısında 4-0’lık net bir galibiyete imza attı.

2 6
Bu sonuçla puanını 32’ye yükselterek maç fazlasıyla 17. sıraya yükselen West Ham, küme hattına ise ezeli rakiplerinden Tottenham Hotspur’u göndermiş oldu.

3 6
Bu hafta yeni hocası Roberto De Zerbi ile ilk maçına Sunderland deplasmanında çıkmaya hazırlanan Tottenham’ın maç eksiğiyle de olsa Premier Lig’de küme hattına düşmesi gündem oldu.

4 6
Roberto De Zerbi üzerindeki baskı, zaten halihazırda stresli bir görev devralmış olsa da ilk maçından önce bu gelişmeyle birlikte daha da arttı.

5 6
İngiltere’nin 6 büyük kulübü arasında gösterilen Tottenham’ın Premier Lig’de küme düşme ihtimalinin bulunması bile başlı başına büyük bir sansasyon yaratırken resmi olarak 18. sıraya gerilemesi büyük bir hayal kırıklığı oluşturdu.

6 6
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro