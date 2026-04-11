Ford Otomotiv, Ford Trucks markasının Avrupa’daki büyümesini destekleyecek yatırımlar için önemli bir teşvik desteği almaya hak kazandı. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ford Otomotiv’in proje bazlı devlet yardımı başvurusunu uygun buldu.

Onaylanan teşvik kapsamında toplam 31 milyar 389 milyon liralık destek sağlanacak. Söz konusu kaynak, Euro-7 emisyon standartlarına uyum, sıfır emisyonlu araç üretimi ve Avrupa Birliği Doğrudan Görüş Düzenlemesi’ne uygun yeni kabin dönüşüm projelerinde kullanılacak.

Şirket açıklamasında, yatırımların 2031 yılının sonuna kadar tamamlanmasının planlandığı belirtilirken, bu süreçte yaklaşık 500 kişilik ek istihdam yaratılmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Ford Otomotiv, yatırımların 2026’dan itibaren pazar koşulları, teknolojik dönüşüm ve altyapı hazırlıklarına bağlı olarak kademeli biçimde hayata geçirileceğini duyurdu. Ancak şirket, projelerin tamamı için henüz nihai yatırım kararının verilmediğini de vurguladı.