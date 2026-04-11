La Liga'da şampiyonluk yarışında hata payı kalmayan Real Madrid bir kez daha takıldı.

BAYERN'DEN SONRASI GIRONA

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e evinde 2-1 yenilerek turu zora sokan Real Madrid Almanya'da oynayacağı rövanş öncesi La Liga'da 31. haftanın açılış maçında Girona'yı konuk etti.

ARDA GÜLER'İ BELLINGHAM MI YEDEK BIRAKTI?

Alvaro Arbeloa, Girona karşısında ilk 11'de bazı değişikliklere giderek Arda Güler'i yedek soyundurdu.

İspanyol teknik adamın bu kararının milli yıldızı dinlendirme amaçlı yapabileceği düşünülse de Jude Bellingham'ın yerine 64'te oyuna girmesi de akıllara iki oyuncunun aynı anda sahada olmayacağına dair yapılan tartışmaları getirdi.

VALVERDE YİNE MUAZZAM BİR GOLLE SAHNEYE ÇIKTI

Santiago Bernabeu'da ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmada; sessizliği son haftalarda yükselen form grafiğiyle adından söz ettiren Real Madrid kaptanı Federico Valverde bozarak 51. dakikada uzaklardan çektiği harika şutla takımını öne geçirdi.

LEMAR AYNI GÜZELLİKTE CEVAP VERDİ

Konuk ekip Girona bu gole kısa süre içerisinde Lemar ile aynı güzellikte bir golle cevap vererek zorlu mücadelede 62. dakikada yeniden eşitliği yakaladı.

REAL MADRID HÜCUMDA ÜRETEMEDİ

Maçı kazanmak için yeterli bir süre olmasına rağmen Real Madrid'in Girona karşısında üretkenlikten uzak kalması hayal kırıklığı yarattı.

Kylian Mbappe'nin bireysel çabalarından sonuç çıkmazken son dakikalarda baskısını artırsa da istediği gol pozisyonlarına giremeyen Real Madrid sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak Barcelona ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 6'ya indirdi.

BARCELONA DERBİYİ KAZANIRSA YARIŞI BİTİREBİLİR

Barcelona'nın bugün Espanyol'u derbide mağlup etmesi halinde aradaki fark 9 puana yani 3 maça çıkacak ve şampiyonluk yarışı da matematiksel olarak devam etse de bir anlamda son bulacak.

REAL MADRID İÇİN KALAN HAFTALAR FORMALİTEYE DÖNEBİLİR

Kral Kupası'ndan elenen La Liga'da şampiyonluk mücadelesinde Barcelona'nın gerisinde kalan ve Şampiyonlar Ligi'nde 2-1'lik skor dezavantajıyla Bayern Münih deplasmanında rövanş maçına çıkmaya hazırlanan Real Madrid bu hafta hedefsiz kalabilir.

BAYERN MUNIH RÖVANŞI SEZONUN MAÇI OLACAK

Bu nedenle Bayern Münih rövanşı Alvaro Arbeloa yönetimindeki Real Madrid için sezonun en önemli karşılaşması olacak.