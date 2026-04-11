ABD ile İran arasında Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yapılması beklenen kritik müzakereler öncesinde tansiyon yeniden yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı konusunda İran’a açık bir uyarıda bulundu.

İran yönetiminin Hürmüz Boğazı’ndan geçişler için yeni şartlar gündeme getirmesinin ardından konuşan Trump, Washington’un buna izin vermeyeceğini söyledi. Trump, “Eğer bunu yapıyorlarsa, buna izin vermeyeceğiz. Boğaz otomatik olarak açılacak. Aksi takdirde para kazanamazlar. Körfez’i onlarla ya da onlarsız açacağız” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca İran’ın askeri kapasitesine ilişkin de sert açıklamalarda bulundu. İran’ın donanmasının ve hava kuvvetlerinin büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğini savunan Trump, “Donanmaları yok oldu, hava kuvvetleri yok oldu, uçaksavar sistemleri yok edildi, lider kadroları ortadan kaldırıldı” dedi.

40 gün süren çatışmaların ardından ilan edilen ateşkes sonrası gözler İslamabad’daki görüşmelere çevrilmişti. Ancak Trump’ın son çıkışı, müzakere öncesi diplomatik atmosferi daha da gerdi.