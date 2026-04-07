İran, casusluk suçlamasıyla tutuklu bulunan iki Fransız vatandaşını serbest bıraktı.

Kararın, Fransa’da tutuklu bir İran vatandaşının bırakılması ve Paris yönetiminin uluslararası yargı sürecindeki başvurusunu geri çekmesi karşılığında alındığı bildirildi.

ANLAŞMA DETAYI ORTAYA ÇIKTI

İran’ın resmi haber ajansı IRNA’nın aktardığına göre, Tahran ile Paris arasında varılan anlaşma kapsamında karşılıklı adımlar atıldı.

Buna göre Fransa hükümeti, kendi ülkesinde tutuklu bulunan İran vatandaşı Mehdiye İsfendiyari’nin serbest bırakılmasını kabul etti.

Ayrıca Fransa’nın, Uluslararası Adalet Divanı’nda İran aleyhine yaptığı başvuruyu geri çekmeyi taahhüt ettiği belirtildi.

3,5 YIL SONRA ÖZGÜRLÜK

“Fransız istihbaratı adına casusluk yapmak” ve “ülke güvenliğine karşı faaliyetlerde bulunmak” suçlamalarıyla 2022 yılında mahkum edilen Cécile Kohler ve Jacques Paris, üç buçuk yıl süren tutukluluğun ardından serbest bırakıldı.

İki ismin tahliyeden kısa süre sonra İran’dan ayrıldığı ifade edildi.

KARŞILIKLI ADIMLAR ATILDI

Anlaşma kapsamında Fransa’da Şubat 2026’da “terörizme teşvik” suçlamasıyla tutuklanan Mehdiye İsfendiyari’nin de serbest bırakıldığı kaydedildi.

IRNA, Paris yönetiminin Uluslararası Adalet Divanı’ndaki şikayetini resmen geri çektiğini, İsfendiyari’nin ise birkaç hafta önce serbest bırakılarak ülkesine dönme hakkı kazandığını aktardı.

DİPLOMATİK UZLAŞIYLA SONUÇLANDI

Taraflar arasında yürütülen müzakerelerin sonucunda gerçekleşen bu adım, iki ülke arasındaki diplomatik temasların somut bir sonucu olarak değerlendiriliyor.