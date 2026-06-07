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İran'ın İsrail'e yönelik yeni bir füze saldırısı başlattığı bildirildi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, İran'dan İsrail topraklarına doğru füze fırlatıldığının tespit edildiği ve tehditlere karşı hava savunma sistemlerinin çalıştırıldığı ifade edildi.

İRAN, İSRAİL'İ VURDU

Saldırı esnasında İsrail'in kuzeyindeki Hayfa ve Nasıra kentlerinde patlama sesleri duyuldu. İlk belirlemelere göre patlamaların, füzelerin engellenmesine yönelik hava savunma faaliyetleri sırasında meydana geldiği değerlendiriliyor.

İran'ın bu adımı, İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'ı ve Gazze'yi ağır şekilde bombalaması üzerine geldi.