ABD ile İran arasındaki gerilim Orta Doğu’da yeni bir boyut kazandı. İran’a yönelik askeri operasyonlarını sürdüren ABD güçleri ile Irak ordusu, İran sınırına yakın bölgede karşı karşıya geldi.

Yerel kaynaklara göre ABD Özel Kuvvetleri, çarşamba akşamı Irak’ın batısındaki Anbar çölünde sürpriz bir askeri indirme operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında bölgeye çok sayıda askeri helikopter ve zırhlı araç sevk edildi.

ABD birliklerinin bir kısmının Kerbela’ya bağlı Nukayb nahiyesine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Sinina bölgesine, diğer grubun ise Suudi Arabistan sınırına yakın Rusta ilçesinin Calabat bölgesine konuşlandığı belirtildi. Görgü tanıkları bölgeye en az 5 ila 7 askeri helikopterin iniş yaptığını ve Humvee tipi zırhlı araçların indirildiğini aktardı.

BİR IRAK ASKERİ HAYATINI KAYBETTİ

Bölgedeki hareketliliği fark eden Irak Sınır Muhafızları devriyesinin ABD birliklerine yaklaşması üzerine taraflar arasında çatışma çıktığı bildirildi.

Iraklı siyasetçi ve eski parlamenter Hasan Fadem el-Cenabi, yerel basına yaptığı açıklamada ABD güçlerinin Irak devriyesine doğrudan ateş açtığını söyledi. Olayda bir Irak askerinin hayatını kaybettiği, iki askerin de yaralandığı ifade edildi. Çatışmada Irak ordusuna ait iki Humvee aracının da kullanılamaz hale geldiği aktarıldı.

ÖNEMLİ BİR GÜZERGAH

Askeri uzmanlar, operasyonun gerçekleştiği Anbar çölünün İran açısından kritik bir lojistik hat üzerinde bulunduğunu belirtiyor. Bölgenin, İran’ın Irak üzerinden Suriye ve Lübnan’a uzanan milis ağlarına silah ve mühimmat sevkiyatında önemli bir güzergâh olduğu ifade ediliyor.

Uzmanlara göre ABD’nin bu bölgede gerçekleştirdiği operasyon, İran’ın bölgedeki ikmal hatlarını kesmeye yönelik daha geniş kapsamlı bir stratejinin parçası olabilir. Ancak olayın Irak ordusuyla çatışmaya dönüşmesi, gerilimin Irak topraklarına da yayılabileceği yönündeki endişeleri artırdı.