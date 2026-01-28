Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) gerçekleştirdiği basın toplantısında, siyasetin gündemindeki olayları ve partisinin gelecek stratejileri hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Meclis'teki "Yeni Yol Grubu"nun izleyeceği politikalar hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulunan Arıkan, grubun üç partiyle sınırlı kalmamasını ve "üçüncü bir yol" olması gerektiğini söyledi.

AK PARTİLİ VEKİLLERE 'YENİ YOL' DAVETİ

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin getirdiği yüzde 50+1 şartı sebebiyle ittifakların kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Yeni bir ittifak arayışında olduklarını ifade eden Arıkan, "Yeni Yol" oluşumunun kapsamının genişletilmesi gerektiğini söyleyerek iktidar kanadına çağrıda bulundu.

"Meclisteki kürsü hakkımızı öncelemek için bu yola başvurmuştuk ancak bugün bu oluşum daha kapsamlı bir anlama geliyor” diyen Arıkan, “Yeni Yol, daha fazla partiye kapıyı açmalı ve genişletilmeli. Gerçekten bir yeni yolu inşa etmeli. Özellikle AK Partili vekilleri buradan dahil olmaya davet ediyorum” sözlerini sarf etti.

"İRAN DÜŞERSE TÜRKİYE'YE SALDIRACAKLAR"

İran’da son dönemde yaşanan rejim karşıtı protestoları ve bölgesel riskleri değerlendiren Arıkan, "Amerika’nın büyük oyununu bozabilmek için önünde iki engel kaldı. Biri de Türkiye. İran hedefse Türkiye de sıradadır. İran düşerse Türkiye’ye saldıracaklar. Yani sarı öküzü vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.