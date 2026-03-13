İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı Türkçe paylaşım ile dikkat çekti.

Ramazan ayı vesilesiyle mesaj yayımlayan Arakçi, Türk halkının İran’a gösterdiği destek ve dayanışmanın kendileri için önemli olduğunu ifade etti.

Arakçi paylaşımında, Ramazan ayının manevi atmosferine dikkat çekerek Türk milletinin İran halkı için ettiği duaların kendilerine moral verdiğini belirtti.

İranlı Bakan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Ramazan’ın bu mübarek günlerinde kardeş Türk milletinin ve dost Türkiye Cumhuriyeti’nin İran halkı için ettiği dualar ve gösterdiği dayanışma bizler için büyük bir güç ve moral kaynağıdır.

İran, egemenliğini ve halkının güvenliğini kararlılıkla savunmaya devam edecektir.

Adaletin ve barışın galip geleceğine inanıyoruz. Dualarınız ve desteğiniz için içtenlikle teşekkür ederiz."