İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD’li yetkililerin İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in yaralandığı yönündeki açıklamalarına yanıt verdi.

MS Now kanalına konuşan Erakçi, savaşın başlamasından bu yana kamuoyunun karşısına çıkmayan Mücteba Hamaney’in sağlık durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erakçi, “Yeni dini liderle ilgili herhangi bir sorun yok. Dün mesajını iletti ve görevlerini yerine getirmeye devam edecek” ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Ayetullah Ali Hamaney’in ardından İran’ın yeni dini lideri olarak öne çıkan Mücteba Hamaney, savaşın ikinci haftasında yaptığı ilk açıklamada Hürmüz Boğazı’nın fiilen kapalı kalmaya devam edeceğini söylemişti. Hamaney ayrıca ABD ve İsrail ile yaşanan savaşın sürmesi halinde yeni cephelerin açılabileceği uyarısında bulunmuştu.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise dün yaptığı açıklamada Mücteba Hamaney’in saldırılarda yaralandığını ve ciddi şekilde zarar gördüğünü iddia etmişti.

Öte yandan Ayetullah Ali Hamaney’in ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından İran’ın yeni dini lideri olan Mücteba Hamaney’in, 28 Şubat’ta düzenlenen ve ailesinden altı kişinin yaşamını yitirdiği saldırıda yaralandığı daha önce doğrulanmıştı.

İran’ın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Alireza Salarian da Lefkoşa’da verdiği bir röportajda, 56 yaşındaki Hamaney’in konutunu hedef alan saldırıdan sağ kurtulmasının büyük bir şans olduğunu belirtmişti.