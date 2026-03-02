İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı’nı kapattığını ve geçmeye çalışan tüm gemilerin ateş altına alınacağını açıkladı.

Basra Körfezi’nin girişindeki dar su yolu Hürmüz Boğazı, Orta Doğu’daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz üretimini Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına bağlıyor.

Dünyadaki LNG ihracatının yaklaşık yüzde 20’si bu geçitten taşınıyor. Katar’ın neredeyse tüm LNG ihracatı da buradan geçerek uluslararası piyasalara ulaşıyor.

Boğazdan geçen LNG ticaretinin büyük kısmını Çin başta olmak üzere Asya ülkeleri oluştururken, olası aksaklıklar Avrupa başta olmak üzere küresel gaz fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı yaratıyor.

İRAN DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: "Bunlar ABD-İsrail'in bir ilkokulu bombalamasının ardından katledilen 160'tan fazla masum genç kız için kazılan mezarlar. Trump tarafından vaat edilen "kurtarma" gerçekte işte bu. Gazze'den Minab'a, masumlar soğukkanlılıkla katledildi."