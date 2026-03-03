ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’da düzenlenen bir törende boynunda görülen kızarıklık, Trump’ın sağlığı hakkında endişelere neden oldu.

KREMDEN KAYNAKLI

Trump’ın doktoru Sean Barbabella, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Trump’ın boynundaki kızarıklığın önleyici cilt bakımı olarak kullandığı bir kremden kaynaklandığını söyledi.

Barbabella, "Başkan Trump, boynunun sağ tarafında sık başvurulan bir krem kullanıyor, bu önleyici bir cilt bakımıdır. Başkan bu tedaviye bir hafta boyunca devam edecek ve kızarıklığın birkaç hafta sürmesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Barbabella, söz konusu kremin adının ne olduğu ve Trump’ın neden bu cilt bakımına ihtiyaç duyduğu konusunda detay vermedi.



ELİNDEKİ MORLUKLARLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Daha önce Trump’ın elinde görülen morluklar, ABD başkanı hakkındaki sağlık endişelerini artırmıştı. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Başkan Trump’ın elinde morluklar var çünkü sürekli çalışıyor ve her gün el sıkışıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Trump ise, aspirin kullandığı için bu tür morlukların oluştuğunu belirterek, "Kalbinizi seviyorsanız aspirin alın derim. Ama küçük morluklar istemiyorsanız aspirin almayın. Bu ilacı almanın yan etkilerinden biri bu" açıklamasında bulunmuştu.