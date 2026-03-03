ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaş 4 gündür devam ediyor. İki ülke başta Tahran olmak üzere İran’ın çeşitli kentlerine hava saldırıları düzenlerken İran ordusu ise ABD’nin Katar, Suudi Arabistan ve Bahreyn gibi ülkelerdeki üslerini İHA’lar ve füzelerle vuruyor.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, yaptığı açıklamada, çıkan savaşın son iki yılda uluslararası toplumun ABD ve İsrail’in eylemlerine sessiz kalması nedeniyle başladığını söyledi.

“Daha önce İran’a karşı bir savaş çıkması halinde bunun bölgesel bir savaşa dönüşeceğine dair uyarmıştık” diyen Bekayi, “Dünya soykırımı gördü ve harekete geçmedi, komşu ülkelere yönelik saldırıları izledi ve tepki vermedi. Biz defalarca haykırdık ve uyardık ki, eğer dünya, özellikle de hukukun üstünlüğünü savunan ve uluslararası normatif sistemin ve BM Şartı'nın şekillenmesinde temel rol oynayan ülkeler, harekete geçmezse, bu hukuksuzluk ve isyan ateşi tüm ülkeleri saracaktır. Bugün bölgemiz böyle bir durumun içindedir” ifadelerini kullandı.

Bekayi’nin açıklamalarından satır başları şöyle:

“Bölgeyi güvensiz hale getirmek Siyonist rejimin projesidir ve maalesef ABD de bu projeye çekilmiştir. Güçlerimizin hedef aldığı yerler askeri konumlar, Amerikan üsleri olan yerler.

Sözlerimi hatırlayın: Kayıtsızlık, kayıtsızlık ve eylemsizlik yoluyla kendilerini güvende tutabileceklerini düşünen herkes aslında kötülere fidye ödüyor ve er ya da geç aynı durumla kendilerinin de karşılaşacaklarını bilmeliler. Kayıtsızlık, kayıtsızları suç ve adaletsizliğe ortak eder.”

“İLK SALDIRILAR BİLİNÇLİ OLARAK SEÇİLDİ”

“Mübarek Ramazan ayının onuncu günü, Cumartesi günü, son müzakerelerden bir gün ve bir gece sonra, Amerika Birleşik Devletleri ve Siyonist rejim tarafından acımasız bir saldırıya maruz kaldık. İlk saldırılar çok bilinçli bir şekilde seçildi; aynı zamanda ülkemizin liderini iş yerinde ve ailesiyle birlikteyken hedef alıp şehit ettiler ve aynı zamanda Minab'da iki füzeyle çocuklarımızı şehit ettiler. Bugün, 171 güzel İranlı meleğin ebedi mezarı hazırlanıyor. Suçları neydi? Bu suçun en utanç verici gerekçesi, onların savaş hatırası oldukları iddiasıdır; bu iddia utanç vericidir.

Fars eyaletinin Lamerd kentinde yaklaşık 20 kadın sporcuya saldırı düzenlendi. Neden genç kızlar? Bu benim için büyük bir soru. Bugün size bir ağıt okumak istemiyorum; halkımız şahit. Dimdik durmalıyız. Dünya, İran'ın sadece İran için değil, insanlık için de dimdik durduğuna şahit oluyor.”