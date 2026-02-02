İran’da 28 Aralık’ta başlayan protestolar sonrası ABD Başkanı Trump askeri müdahale tehdidinde bulunmuştu. İran Dini Lideri Hamaney, olası bir saldırının bölgesel savaşı tetikleyeceğini belirtirken müzakere seçeneğinin de masada olduğu belirtiliyor.

Trump, dev bir donanmanın İran’a hareket ettiğini duyururken İran’dan flaş bir talimat geldi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yapılması için talimat verdi. Pezeşkiyan, talimatı Dışişleri Bakanı Arakçi'ye iletti.

AFP'nin haberine göre, ABD ve İran arasında yürütülecek görüşmelerde yalnızca nükleer dosyasının ele alınacağı kaydedildi.

Fars Haber Ajansı'na konuya ilişkin bilgi veren İranlı bir kaynak, Pezeşkiyan'ın ABD ile görüşme talimatı verdiğini doğruladı.

İran, son olarak Devrim Muhafızlarını ‘terör örgütü’ listesine alan Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını ‘terör’ listesine almıştı.

İranlı yetkililer olası bir saldırıya sert karşılık vereceklerinin altını çizerken müzakere vurgusu da yaptı.

Tahran Şehir Konseyi Başkan Yardımcısı Parviz Sarvari, “Eğer İran’a saldırabileceklerini düşünüyorlarsa, ABD askerleri için 5 bin mezar bile yetmez. Tüm ülkeyi ABD'liler için bir mezarlığa çeviririz” dedi.

İran’ın, ABD’ye ait üsler ve gemiler ile saldırıyı destekleyen ülkelere karşılık vereceğini söyleyen Sarvari, olası bir saldırının yönüne göre İran Deniz Kuvvetleri ya da Kara Kuvvetleri'nin devreye gireceğini kaydetti.

Tahran’daki Behesht Zahra Mezarlığı’nda, olası ABD askeri kayıplarının geçici olarak defnedilmesi amacıyla birkaç bin mezar kapasiteli bir alanın hazırlandığı duyurulmuştu.