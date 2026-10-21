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Kaynak: Haber Merkezi

İran’dan ABD’nin gündeme getirdiği “Bombaların Anası” tehdidine yeni bir açıklamayla karşılık geldi. Devrim Muhafızları Ordusu, “Bombaların Babası” olarak isimlendirdiği silahın tanıtımına hazırlandığını bildirirken ülkenin füze gücünde kayda değer bir yükseliş yaşandığını ileri sürdü.

İran Genç Gazeteciler Cemiyeti Haber Ajansının (YJC) haberine göre Muhibbi, ülkesinin savunma olanakları hakkında konuştu. ABD’nin daha önce “Bombaların Anası” olarak bilinen mühimmatı kullandığını hatırlatan Muhibbi, yeni silahın tanıtılması için hazırlıkların sürdüğünü belirterek, “Bombaların babasını tanıtma aşamasındayız. Bu, düşman için yeni bir şey.” dedi.

İRAN’DAN FÜZE GÜCÜNE İLİŞKİN YÜZDE 50 ARTIŞ İDDİASI

Muhibbi, İran’ın füze envanterinin İsrail ile Haziran 2025’te yaşanan ve 12 gün süren çatışmanın ardından yüzde 50 büyüdüğünü öne sürdü. Füze sistemlerindeki gelişime de değinen Muhibbi, silahların daha uzun mesafeleri kat edebildiğini, daha yüksek tahrip gücüne ulaştığını ve hedefleri vurma hassasiyetinin arttığını ifade etti.

TRUMP, MOAB BOMBASININ KULLANILABİLECEĞİNİ BELİRTMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, 16 Ekim’de Newsmax kanalına verdiği röportajda, İran’ın nükleer tesislerine yönelik olası saldırılarda GBU-43/B tipi MOAB bombasının devreye sokulabileceği mesajını vermişti. Kamuoyunda “Bombaların Anası” adıyla bilinen mühimmat, açıklamanın odağında yer almıştı.

Pentagon’un İran’daki enerji altyapısı ile nükleer tesisleri bu bombayla vurma seçeneğini ele aldığı yönündeki haberlerin ardından konuşan Trump, mühimmatın büyüklüğüne dikkat çekmiş ancak nükleer özellik taşımadığını söylemişti. Trump, “Bombaların anası büyük bir bomba ama nükleer değil” ifadelerini kullanmıştı.