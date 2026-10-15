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Kaynak: AA

ABD’nin, İran’a karşı yeni bir saldırı seçeneği üzerinde çalıştığı ve bu kapsamda geniş çaplı yıkım gücüyle bilinen GBU-43/B tipi MOAB bombasının kullanımını gündemine aldığı ileri sürüldü. Kamuoyunda “tüm bombaların anası” olarak anılan silahın, İran’ın enerji tesisleri ile nükleer altyapısına yönelik operasyonlarda kullanılabileceği iddia edildi.

MEVCUT TANSİYON YÜKSELEBİLİR

CNN’in kimliklerini açıklamadığı, konuya vakıf ABD’li yetkililerden edindiği bilgilere dayandırdığı haberde, söz konusu seçeneğin Donald Trump’ın vereceği karara bağlı olduğu aktarıldı.

Buna göre ABD yönetimi, Trump’ın ara seçimlerden önce veya seçimlerin ardından İran’a yönelik saldırıları yeniden başlatmayı kabul etmesi halinde MOAB kullanımını değerlendirebilir.

NÜKLEER OLMAYAN EN GÜÇLÜ BOMBA

ABD envanterindeki en büyük nükleer olmayan bomba olarak tanımlanan MOAB’ın İran’da kullanılması, mevcut çatışmada tansiyonun daha da yükselmesine neden olabilir. Ancak haberde, böyle bir saldırının Trump’ın stratejik amaçlarına ulaşmasına ne ölçüde katkı sağlayacağı konusunda belirsizliklerin bulunduğuna dikkat çekildi.

CNN’in aktardığı bilgilere göre Trump, ABD ordusundan İran’a yönelik yeni operasyon seçenekleri oluşturmasını istedi. Hazırlıkların, enerji altyapısına yönelik hedeflerin yanı sıra MOAB’ın kullanılma ihtimalini de kapsadığı öne sürüldü. İran’daki Kazma Dağı da dahil olmak üzere nükleer tesislere yönelik saldırı seçeneklerinin de planlar arasında bulunduğu iddia edildi.

MOAB’IN KULLANIMINA İLİŞKİN SORU İŞARETLERİ

Haberde, MOAB’ın geniş bir bölgeyi etkisi altına alabilecek şekilde tasarlandığı, ancak yerin derinliklerindeki hedeflere ulaşmaya yönelik bir savaş başlığı olmadığı değerlendirmesi paylaşıldı. Bu özelliği nedeniyle bombanın belirli hedeflere karşı sağlayacağı etkinliğin tartışmalı olduğu belirtildi.

Silahın geniş çaplı patlama etkisinin, olası bir operasyon sırasında sivillerin zarar görmesi riskini artırabileceği yönündeki endişeler de haberde yer aldı. Ayrıca Trump’ın bombayı yalnızca fiziksel tahribat yaratmak için değil, İran üzerinde psikolojik baskı oluşturmak amacıyla da kullanmayı tercih edebileceği ileri sürüldü.