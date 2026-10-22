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Kaynak: AA

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Deniz Kuvvetleri, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı çevresinde gerilimi tırmandıracak yeni gelişmeleri duyurdu. Yapılan açıklamada, kuzey Basra Körfezi'nde izinsiz rotalarda seyrederek gemiden gemiye petrol transferi yaptığı öne sürülen 4 tankerin eş zamanlı hedef alındığı ve gemilerde çıkan yangınların sürdüğü bildirildi.

'DENİZ KAZALARINA DAVETİYE ÇIKARDI'

Bölgedeki hareketlilik sadece bu operasyonla sınırlı kalmadı. Devrim Muhafızları, dün gece Hürmüz Boğazı'nın batı kesiminde 3 geminin deniz mayınlarına çarparak hasar aldığını, çıkan yangınlar nedeniyle gemilerin seyir yeteneğini kaybedip durduğunu aktardı.

Gelişmelerden ABD yönetimini sorumlu tutan DMO, Washington'ın gemileri riskli ve mayınlı hatlardan geçmeye yönlendirerek deniz kazalarına davetiye çıkardığını iddia etti.

İran kanadından yapılan açıklamada ABD'ye doğrudan bir uyarı da yer aldı: Beyaz Saray'ın mevcut tutumunu devam ettirmesi halinde misilleme tedbirlerinin genişletileceği, yanıtın yalnızca deniz sahasıyla sınırlı kalmayıp bölgedeki ABD askeri üslerini de kapsayacak şekilde büyütüleceği vurgulandı.