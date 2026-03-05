ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan savaş, İran’ın da karşılık vermesiyle giderek büyümeye devam ediyor.

İran, komşu ülkelerdeki ABD üslerini de hedef alırken, dün Türkiye’ye doğru yönelen bir mühimmat parçası, havada NATO tarafından imha edildi. Mühimmatın parçaları ise Hatay’a düştü.

'TÜRKİYE'YE FÜZE ATMADIK'

İran'ın İstanbul Başkonsolosu Ahmet Muhammedi, konuya ilişkin CNN Türk’e açıklamalarda bulundu.

Muhammedi, “Bu olay, İran ve Türkiye Dışişleri Bakanlarının telefon görüşmesi yaptığı bir zamanda gerçekleşti. İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri’nin Başkanı bu konuya ilişkin özel bir açıklama yaptı ve bu olayın bizim tarafımızdan gerçekleştirilmediğini, bunun uydurma olduğunu açıkladı. Ne yazık ki şu anda bu olaya tanıklık ediyoruz” dedi.

'SADECE ABD ÜSLERİNİ HEDEF ALIYORUZ'

“Bölgede bazı ülkelerde benzer olaylar yaşandığını görüyoruz” diyen Muhammedi, “İran İslam Cumhuriyeti bu olayın farkındadır. Ancak İran İslam Cumhuriyeti’nin daha önce de belirttiği gibi, tüm savunma eylemlerimiz düşman tarafından kullanılan üsleri hedef almaktadır; bu ülkeleri değil” sözlerini sarf etti.

HAMANEY'İN YERİNE KİM GEÇECEK?

“İran’ın en yüksek kademesi olan Dini Lider Ali Hamaney öldürüldü. Yerine geçmesi beklenen isimler var. Ne bekleniyor, İran’da atmosfer ne söylüyor?” sorusuna da yanıt veren Muhammedi, “İran İslam Cumhuriyeti liderinin şehit edilmesinin ardından, bildiğiniz gibi, ülkedeki liderliğin geleceğine ilişkin çeşitli öngörüler yapılmaktadır.

Ülkenin hukuki yapısında ve temel yasamızda bu konuya dair düzenlemeler bulunmaktadır. İran İslam Cumhuriyeti Anayasası’nın 111. maddesi, ülkenin liderlik makamını kaybetmesi durumunda izlenecek süreci ayrıntılı biçimde açıklamış ve gerekli mekanizmaları önceden belirlemiştir.

Elhamdülillah, ülkenin liderlik boşluğuyla karşı karşıya kalabileceğinin düşünüldüğü andan itibaren Liderlik Konseyi zamanında oluşturulmuştur. Bu Liderlik Konseyi; İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Yargı Erki Başkanı ve Güvenlik Konseyi üyelerinden birinden oluşmaktadır. Konsey bu şekilde kurulmuş olup toplantılarını düzenli olarak gerçekleştirmekte ve liderlik seçimiyle ilgili konuları ele almaktadır” dedi.

'MOSSAD ULUSLARARASI HUKUK KURALLARINA AYKIRI EYLEMLER YAPIYOR'

“MOSSAD'ın İran’daki faaliyetlerine ilişkin neler söylersiniz? Çünkü geçtiğimiz yılki 12 Gün Savaşı’nda MOSSAD etkisini epey gördük. MOSSAD faaliyetlerine ilişkin elinizde bir rapor var mı?” sorusuna da yanıt veren Muhammedi, “Ne yazık ki, Siyonist rejim bölgede bazı ülkelerde faaldir. Gördüğümüz gibi, sadece Gazze ve Filistin değil; Lübnan, Suriye, Irak, İran gibi komşu ülkelerde ve bölgedeki diğer tüm ülkelerde de etkili olmakta, girişimlerde bulunmakta ve yıkıcı faaliyetlerde bulunmaktadır.

Ne yazık ki Lübnan’da, Lübnan halkına karşı yıkıcı eylemler gerçekleştirdiklerini gördük. Bence bunların tümü uluslararası hukuk kurallarına aykırı yasadışı eylemlerdir. Uluslararası kuruluşlar kesinlikle bu eylemlere dayalı bir düzen oluşturmalıdır” ifadelerini kullandı.