Hürmüz Boğazı’ndaki küresel kriz tırmanırken, ABD Başkanı Donald Trump’ın bölgede başlattığı askeri yardım girişimine İran cephesinden sert tepkiler yükseldi. İran medyası, Washington’ın "Özgürlük Projesi"ni askıya alma kararını manşetlerine taşıyarak bunu ABD’nin "açık bir başarısızlığı ve geri adımı" olarak yorumladı.

"TRUMP PLANININ BAŞARISIZLIĞINI ÖRTBAS ETMEYE ÇALIŞIYOR"

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda başlattıkları Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulduğunu ifade ederken, ablukanın ise süreceğini belirtmişti.

İran’ın yarı resmi haber ajanslarından Tesnim, ABD’nin kararını "Trump geri adım attı, sözde 'Özgürlük Projesi' durduruldu" başlığıyla okuyucularına duyurdu. Haberde projenin askıya alınmasının ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki kriz yönetiminde yaşadığı tıkanıklığın bir kanıtı olduğu iddia edildi.

Ajans, ABD Başkanı’nın kararı duyururken her zamanki asılsız iddialarına sığındığını ve planın fiyaskoyla sonuçlanmasını gizlemeye çalıştığını savundu.

FARS HABER AJANSI: İRAN'IN KESİN UYARILARI SONUÇ VERDİ

Bir diğer yarı resmi yayın organı Fars Haber Ajansı da benzer bir ton kullanarak, "Trump, Özgürlük Projesi'ni durdurarak bir kez daha geri adım attı" manşetini attı. Ajansın analizinde, Washington’ın bu geri adımının arkasında askeri bir stratejiden ziyade, Tahran yönetiminden gelen net ve tavizsiz uyarıların yattığı vurgulandı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Körfez'deki krizi tırmandıran süreç, İran'ın stratejik Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının ardından başladı.

ABD Başkanı Donald Trump, bölgedeki krizle doğrudan bağı bulunmayan ancak boğazda mahsur kalan "tarafsız" ülkelere ait gemileri güvenli bir şekilde tahliye etmek amacıyla "Özgürlük Projesi" adını verdikleri bir operasyon başlattıklarını duyurmuştu.