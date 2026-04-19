Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında sürmesi beklenen diplomatik temasların ikinci turuna ilişkin yeni bir iddia gündeme geldi. İran basını, Tahran yönetiminin Pakistan’da planlanan görüşmelere katılmayı reddettiğini öne sürdü.

Haberlere göre İran tarafı, Washington yönetiminin aşırı taleplerde bulunması, gerçekçi olmayan beklentiler ortaya koyması ve sık sık değişen yaklaşımı nedeniyle görüşmelere sıcak bakmıyor.

Daha önce Donald Trump, Amerikan heyetinin yarın akşam Pakistan’da olacağını açıklamıştı. Ancak İran tarafından heyetin durumu veya olası katılıma ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

İran medyasında ayrıca, Hürmüz Boğazı çevresindeki ABD ablukası sürdüğü sürece Pakistan’a müzakere heyeti gönderilmesine yönelik net bir karar alınmadığı da ileri sürüldü.

İran yönetiminden resmi doğrulama gelmezken, görüşmelerin ne zaman yapılacağı ise belirsizliğini koruyor.