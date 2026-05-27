Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İran devlet televizyonu, ABD ile yürütülen görüşmeler kapsamında hazırlanan mutabakat zaptının ilk gayriresmi çerçeve taslağına ulaşıldığını açıkladı.

Yayımlanan bilgilere göre taslak anlaşmada, ABD ordusunun İran çevresindeki askeri varlığını azaltması ve deniz ablukasının kaldırılması öngörülüyor. Buna karşılık İran’ın, Hürmüz Boğazı üzerinden geçen ticari gemi trafiğini bir ay içinde savaş öncesi seviyeye döndürmeyi taahhüt ettiği belirtildi.

İran devlet televizyonunun haberinde, Hürmüz Boğazı’ndaki gemi geçişlerinin yönetimi ve güzergah kontrolünün İran ile Umman iş birliğiyle yürütüleceği ifade edildi.

Haberde ayrıca tarafların 60 gün içinde nihai anlaşmaya varması halinde mutabakatın, bağlayıcılığı bulunan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla onaylanmasının planlandığı aktarıldı.

“İslamabad mutabakat çerçevesi” adı verilen metnin henüz kesinleşmediği vurgulanırken, Tahran yönetiminin somut doğrulama olmadan herhangi bir adım atmayacağı kaydedildi.